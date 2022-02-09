День финансов: индексация пенсий с 1 марта, новая схема растаможки авто, «Дія» и IPO

Среда, 16 февраля. Кому и на сколько поднимут пенсии, и почему в Украине массово закрываются ФЛП.
Индексация пенсий. Кабинет Министров согласовал проведение с 1 марта индексации пенсий для 10 миллионов украинцев. Также правительство установило доплату для людей, не подпадающих под индексацию. С 1 марта индексация составит 14%.
Программа портфельных гарантий. Кабмин сегодня также расширил программу портфельных гарантий и привлек еще два банка, которые смогут выдавать кредиты для микро- и малого бизнеса под государственные гарантии. Общий объем программы составляет 10 млрд грн, а в целом уже предоставлено госгарантий на более 8 млрд грн.
«Дію» хотят вывести на фондовый рынок. В Министерстве цифровой информации планируют сервис «Дія» вывести на фондовый рынок. Первый аудит проведут уже в 2022 году. Если «Дія» выйдет на IPO, то большая часть ее ценных бумаг (50%+1 акция) будет принадлежать государству. В министерстве также считают, что у проекта есть много возможностей, которые будут интересны частному сектору экономики.
Новая схема растаможки автомобилей. В Верховной Раде появилось новое предложение по поводу растаможки транспорта, которое делит легковые автомобили на «социальные» и «элитные». Все остальные машины, которые не попадают в одну или другую группу, будут считаться обычными легковушками, а их растаможка будет происходить по тем же принципам, которые действуют сейчас.
ФЛП массово закрываются. Как свидетельствуют данные сервиса OpenDataBot, в феврале 2022 года в Украине закрылись рекордное количество физических лиц — предпринимателей с 2017 года — более 36 тысяч. Кроме того, впервые за долгое время количество открытых ФЛП оказалось меньше, чем число закрытых. По словам председателя правления Ассоциации представителей малого и среднего бизнеса Киева Максима Тютюнникова, такое снижение можно объяснить тремя факторами.
Передача квартиры по наследству и субсидии. Стало известно, можно ли потерять субсидию при дарении или передаче своего имущества по наследству. Так, если человек подарил или передал свое имущество в наследство, он и в дальнейшем сможет получать помощь от государства. Однако на субсидию уже не сможет рассчитывать тот, кто унаследовал подарок, если его оценочная стоимость превышает 50 тыс. гривен.
Маск отдал акции Tesla на $ 5,7 млрд на благотворительность. Американский миллиардер Илон Маск в ноябре 2021 года пожертвовал на благотворительность более 5 млн акций компании Tesla. Исходя из цен на акции Tesla в те пять дней, когда Маск пожертвовал их неназванной организации, общий объем оказанной помощи составил $ 5,74 млрд. По мнению Боба Лорда, научного сотрудника Института политических исследований и специалиста по налоговой политике, благодаря этому пожертвованию Маск получит значительные налоговые выгоды.
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