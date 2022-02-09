Индексацию пенсий с 1 марта утвердил Кабмин: у кого возрастут выплаты

В Украине с 1 марта 2022 года на 14% будет проиндексирована пенсия для более чем 10 миллионов украинцев.
Такое решение приняло правительство на заседании в среду, 16 февраля.
«Впервые по новому принципу мы увеличиваем пенсии военным. А также устанавливаем с 1 марта доплату для людей, которые не подпадают под индексацию, поскольку им были назначены в течение трех последних лет. На 14% будут проиндексированы доплаты и украинцам от 75 лет», – рассказал премьер Денис Шмыгаль.
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Кроме того, по решению правительства уже сейчас будут проиндексированы так называемые социальные пенсии, которые должны были возрасти только в декабре этого года из-за повышения прожиточного минимума.
Таким образом, с 1 марта запланировано:
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