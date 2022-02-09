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Индексацию пенсий с 1 марта утвердил Кабмин: у кого возрастут выплаты

Индексацию пенсий с 1 марта утвердил Кабмин: у кого возрастут выплаты

В Украине с 1 марта 2022 года на 14% будет проиндексирована пенсия для более чем 10 миллионов украинцев.

Такое решение приняло правительство на заседании в среду, 16 февраля.

«Впервые по новому принципу мы увеличиваем пенсии военным. А также устанавливаем с 1 марта доплату для людей, которые не подпадают под индексацию, поскольку им были назначены в течение трех последних лет. На 14% будут проиндексированы доплаты и украинцам от 75 лет», – рассказал премьер Денис Шмыгаль.

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Кроме того, по решению правительства уже сейчас будут проиндексированы так называемые социальные пенсии, которые должны были возрасти только в декабре этого года из-за повышения прожиточного минимума.

Таким образом, с 1 марта запланировано:

  • повысить минимальную пенсионную выплату для лиц, у которых длительный страховой стаж (30/35 лет, соответственно, для женщин и для мужчин), и для лиц с инвалидностью І группы, до 2 300 грн и установить минимальную пенсионную выплату для неработающих лиц со страховым стажем меньшей длительностью на уровне 2 100 гривен;
  • установить минимальный размер государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, которые получают государственную социальную помощь, на уровне 2 100 гривен;
  • увеличить пособие на каждого ребенка, воспитывающегося в многодетной семье, с 1 700 до 2 100 гривен;
  • установить к пенсиям, назначенных по обращениям, поступившим до 31 декабря 2021 года, которые не повышались с 1 марта 2022 года, ежемесячную доплату в размере 135 грн;
  • установить ежемесячную доплату к пенсии, если размер повышения в результате перерасчета пенсий не достигает 100 грн, в сумме, которой недостает до указанного размера.

Справка Finance.ua:

  • 15 февраля Верховная Рада ввела на законодательном уровне дату ежегодной индексации пенсий в стране – 1 марта.
По материалам Слово и Дело
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