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Получение водительского удостоверения в Украине впервые: что изменилось в 2022 году

Получение водительского удостоверения в Украине впервые: что изменилось в 2022 году

Процесс получения водительского удостоверения в Украине довольно длительный, он занимает минимум четыре месяца. Первое, что нужно сделать — выбрать автошколу и пройти курс обучения.

Юркомпания «Дорожный адвокат» напомнила, на что следует обратить внимание при получении прав в 2022 году.

Курс обучения в автошколе состоит из теоретической и практической частей. На прохождение первой уходит от 2 до 4 месяцев, дальше — вождение с инструктором. В каждой автошколе отведено на это минимальное количество часов, после прохождения которых ученик получает право сдавать внутренние экзамены в школе.

Какие документы нужны для обучения в автошколе:

  • паспорт и идентификационный код;
  • фотография размером 35 на 45 мм;
  • медсправка, позволяющая управлять транспортным средством.

После успешной сдачи экзаменов автошкола выдает соответствующие документы, которые подаются в сервисный центр МВД. Именно там проходят экзамены по теории и практике вождения.

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Потом наступает процесс получения временных «прав», которые действуют на протяжении двух лет. По истечении этого срока водитель должен обменять документы на постоянные, но при условии, что он не совершит за это время более двух нарушений ПДД.

Основные изменения в процессе получения «прав», которые действуют в 2022 году:

  • после сдачи теоретического экзамена в сервисном центре МВД у ученика есть три месяца на сдачу практического экзамена. Если срок истек, придется заново проходить обучение в автошколе;
  • важно правильно выбрать автомобиль для обучения вождению — если учиться на машине с автоматической коробкой передач, то и экзамены нужно сдавать на таком авто. В удостоверении водителя будет соответствующая отметка, которая запрещает садиться за руль «механики». В то же время обучение на механической коробке передач не ограничивает водителя в автомобиле.
По материалам УБР
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