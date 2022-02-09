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В Украине запустили новый электронный кабинет водителя

В Украине запустили новый электронный кабинет водителя

В Украине 11 февраля заработал новый модернизированный электронный кабинет водителя. Теперь он доступен и на мобильных устройствах.

Finance.ua как портал, который следит за обновлениями для водителей, узнал о новых функциях е-кабинета.

Как отмечают в главном сервисном центре Министерства внутренних дел, украинским водителям пришлось побыть без Электронного кабинета водителя всего несколько дней и уже впоследствии им презентовали новый — модернизированный.

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«Предыдущий онлайн-сервис был создан четыре года назад, чтобы предоставлять гражданам одинаково удобный доступ к наиболее популярным услугам сервисных центров МВД. За этот период мы получили уникальный опыт, сотни ваших отзывов, прошли путь от воплощения простых услуг до перевода самых востребованных в электронный формат», — говорится в сообщении.

Сейчас Электронный кабинет водителя стал адаптированным для мобильных устройств, максимально защищенный и устойчивый к внешним киберугрозам. Дизайн соответствует визуальному стилю сервисных центров МВД — минимализм, а структура интуитивно понятна.

Новый функционал. Сейчас электронный кабинет водителя содержит сервисы:

  • «Карточка водителя» отображает национальное и международное водительское удостоверение;
  • «Автопарк» отображает сведения о зарегистрированных за физическими лицами транспортных средствах, отметки о страховом полисе и надлежащем пользователе, историю регистраций авто;
  • «Штрафы» отображает информацию о штрафах за нарушение ПДД, где пользователи будут иметь возможность их оплачивать;
  • «Электронная очередь» — здесь можно сделать запись в электронную очередь наиболее удобного для вас территориального сервисного центра МВД.

Также в МВД предупредили, что в течение нескольких недель е-кабинет водителя будет наполняться сервисами. И уже во II квартале 2022 года его работа будет возобновлена в полном объеме, а граждане снова смогут пользоваться удобными электронными услугами без ограничений.

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По материалам Finance.UA
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