В Украине запустили новый электронный кабинет водителя

В Украине 11 февраля заработал новый модернизированный электронный кабинет водителя. Теперь он доступен и на мобильных устройствах.
Finance.ua как портал, который следит за обновлениями для водителей, узнал о новых функциях е-кабинета.
Как отмечают в главном сервисном центре Министерства внутренних дел, украинским водителям пришлось побыть без Электронного кабинета водителя всего несколько дней и уже впоследствии им презентовали новый — модернизированный.
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«Предыдущий онлайн-сервис был создан четыре года назад, чтобы предоставлять гражданам одинаково удобный доступ к наиболее популярным услугам сервисных центров МВД. За этот период мы получили уникальный опыт, сотни ваших отзывов, прошли путь от воплощения простых услуг до перевода самых востребованных в электронный формат», — говорится в сообщении.
Сейчас Электронный кабинет водителя стал адаптированным для мобильных устройств, максимально защищенный и устойчивый к внешним киберугрозам. Дизайн соответствует визуальному стилю сервисных центров МВД — минимализм, а структура интуитивно понятна.
Новый функционал. Сейчас электронный кабинет водителя содержит сервисы:
Также в МВД предупредили, что в течение нескольких недель е-кабинет водителя будет наполняться сервисами. И уже во II квартале 2022 года его работа будет возобновлена в полном объеме, а граждане снова смогут пользоваться удобными электронными услугами без ограничений.
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