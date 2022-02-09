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Как скажется на жилищной субсидии передача дома или квартиры по наследству

Как скажется на жилищной субсидии передача дома или квартиры по наследству

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал, можно ли потерять субсидию при дарении или передаче своего имущества по наследству.

Как объясняет портал “На пенсии” со ссылкой на teplo.gov.ua, если человек подарил или передал свое имущество в наследство, он и в дальнейшем сможет получать помощь от государства. Однако на субсидию уже не сможет рассчитывать тот, кто унаследовал подарок, если его оценочная стоимость превышает 50 тыс. гривен.

Хотя есть исключения, которые могут рассмотреть только Комиссии по вопросам назначения жилищных субсидий, которые работают при органах местной власти.

Также не влияет на получение субсидии и наличие в собственности двух жилых помещений. Кроме того, если семья приобрела квартиру в кредит, то при определении ее права на субсидию учитывается не только стоимость всей покупки, но и сумма первого взноса. Если эта сумма превышает 50 тыс. гривен, субсидия может быть назначена по решению Комиссии на основании акта обследования материально-бытовых условий проживания.

Исключением являются также медицинские услуги. Если человек оплатил операцию и эта сумма превышает 50 тыс. гривен — это не лишает его права на материальную помощь от государства.

Справка Finance.ua:

  • размер субсидии зависит не только от состава домохозяйства, размера доходов и набора коммунальных услуг и тарифов на них, но и от уровня эпидемиологической опасности в конкретном регионе;
  • гражданам, которые не могут самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги, предоставляется помощь через программу жилищных субсидий. Оформить ее можно не только перед началом отопительного периода, а в любое время, когда домохозяйству трудно оплачивать коммунальные услуги. Наличие задолженности по оплате услуг не является преградой для получения субсидии.
По материалам Finance.UA
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