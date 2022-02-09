Кабинет Министров расширил программу портфельных гарантий и привлек еще два банка, которые смогут выдавать кредиты для микро- и малого бизнеса под государственные гарантии.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 16 февраля.

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“Правительство продолжает работать над расширением поддержки украинского малого и среднего бизнеса, наряду с программой “Доступных кредитов 5-7-9%”, в рамках которой выдано почти 35 тысяч кредитов на более чем 88 млрд грн, правительство расширяет программу портфельных гарантий. Сегодня мы примем документ, реализация которого позволяет государству предоставить гарантии еще двум банкам-кредиторам, которые смогут выдавать кредиты для микро- и малого бизнеса под частичное гарантирование со стороны государства”, – сказал Шмыгаль.

Глава правительства напомнил, что общий объем программы составляет 10 млрд грн, а в целом уже предоставлено госгарантий на более 8 млрд грн.

Напомним, Верховная Рада 3 сентября 2020 года приняла закон о предоставлении государственных гарантий на портфельной основе. Портфельные гарантии – это обязательство государства погасить перед банком до 80% кредитов (кредитного пула) предпринимателя, если он обанкротится.