«Дію» хотят вывести на IPO и рассказали, на чем планируют зарабатывать

Министерство цифровой трансформации планирует превратить «Дію» из государственного предприятия в компанию, структура которой будет схожа с ЧАО (частное акционерное общество). Эта стратегия предусматривает выход «Дії» на IPO.
Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб в интервью изданию dev.ua.
«И вообще наша цель — выход на IPO. Вы знаете, что у нас вице-премьер (министр Михаил Федоров. — Ред.) очень амбициозный. У него такая цель есть, и он сроки нам поставил очень сжатые. Понятно, что это предусматривает очень много аудитов и внутренних модернизаций. Мы мечтаем, что это произойдет через два года», — рассказал Выскуб.
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По словам замминистра цифровой трансформации, первый аудит проведут уже в 2022 году. Он уточнил, что если «Дія» выйдет на IPO, то большая часть ее ценных бумаг (50%+1 акция) будет принадлежать государству.
Как еще будут монетизировать «Дію”
Выскуб считает, что у проекта есть много возможностей, которые будут интересны частному сектору экономики. В качестве примера замминистра привел «Дія.Підпис». Эта функция может быть полезной и интересной банкам, считает чиновник.
«Нам приходит много предложений по рынку. Они видят для себя большую выгоду от интеграции с тем, за что готовы платить, за транзакцию. Это будет гривна, десять копеек или подобная сумма, но по объемам мы можем поднять очень большие деньги», — отметил Выскуб.
В Минцифры ожидают, что «Дія» сможет окупить потраченные на ее разработку деньги.
В последнее время в «Дію» активно добавляют новые функции и возможности для украинцев. Накануне в приложении и на портале «Дія» добавили возможность сменить «место прописки». С декабря 2021 года смена места регистрации в приложении «Дія» работала как экспериментальный проект, проходило бета-тестирование услуги.
В приложении «Дія» также уже можно сгенерировать справку о несудимости в несколько кликов. Кроме того, Минцифры запускает параллельные, связанные проекты, например, «Дія.Сity». Федоров считает, что правовой режим «Дія.Сity» является одной из лучших налоговых систем в мире, которая в 5 раз ниже платы налогов по общей системе.
Власти обещают, что в будущем в «Дії» будут доступны абсолютно все государственные услуги.
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