Как поделиться техпаспортом в «Дія» - инструкция

Команда Минцифри недавно презентовала новые цифровые услуги в приложении и на портале «Дія». Среди них — возможность передать право на управление вашей машиной другому водителю, то есть пошерить ваш техпаспорт. Портал ain.ua поделился инструкцией, как передать техпаспорт в приложении «Дія».
Сгенерировать запрос на шеринг. Для того чтобы сгенерировать запрос на получение техпаспорта от другого пользователя, требуется:
Скриншоты: ain.ua
Подтверждение шеринга техпаспорта:
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