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Как поделиться техпаспортом в «Дія» - инструкция

Как поделиться техпаспортом в «Дія» - инструкция

Команда Минцифри недавно презентовала новые цифровые услуги в приложении и на портале «Дія». Среди них — возможность передать право на управление вашей машиной другому водителю, то есть пошерить ваш техпаспорт. Портал ain.ua поделился инструкцией, как передать техпаспорт в приложении «Дія».

Сгенерировать запрос на шеринг. Для того чтобы сгенерировать запрос на получение техпаспорта от другого пользователя, требуется:

  • установить приложение «Дія» и авторизоваться в нем. Затем перейти в раздел «Услуги» и выбрать пункт «Шеринг авто»;
  • в нем выбрать подпункт «Отправить запрос на авто»;
  • после этого «Дія» попросит вас ввести контактные данные — номер телефона, имейл и адрес проживания. Обратите внимание, что эта информация, а также данные вашего паспорта будут показаны владельцу техпаспорта на автомобиль перед передачей документа;
  • после заполнения всех полей будет сгенерирована ссылка и QR-код для владельца авто. Ссылку можно отправить в любом мессенджере (или даже по почте или SMS), а QR-код можно считать через «Дія», в которой авторизован владелец авто.

Скриншоты: ain.ua

Подтверждение шеринга техпаспорта:

  • владелец авто должен перейти по ссылке или отсканировать QR-код первого пользователя;
  • после этого нужно заполнить информацию о себе, включая номер телефона, по имейлу и адресу проживания;
  • далее нужно лишь дать согласие, после чего техпаспорт на авто будет доступен в учетной записи первого пользователя, который и сгенерировал запрос.

Справка Finance.ua:

  • 8 февраля состоялся очередной Diia. Summit, где Министерство цифровой трансформации представило несколько новых услуг в «Дія»;
  • в частности, отныне место регистрации в Украине можно изменить за несколько минут — онлайн в приложении «Дія». Больше не нужно посещать разные инстанции и стоять в очередях. По ссылке инструкция, как это сделать;
  • кроме того, в приложении появилась возможность генерировать справку о несудимости;
  • Президент Владимир Зеленский во время презентации заявил, что весной украинцы в возрасте от 60 лет получат от государства бесплатный смартфон и льготный тариф.
По материалам ain.ua
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