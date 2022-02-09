«Социальные» и «элитные»: как нардепы предлагают растаможивать автомобили

Последнее существенное изменение правил растаможки легковых авто произошло в конце 2018 года, что позволило возродиться импорту легковушек в Украину. Государственный бюджет получил стабильный источник поступлений, а украинцы — возможность покупать доступные автомобили из-за рубежа.
Finance.ua узнал у экспертов портала auto.ria, какие основные изменения по растаможке автомобилей прописаны в новом законопроекте №7040.
Как предлагают разминировать различные автомобили? Одно из предложений — разрешить определенным категориям лиц с инвалидностью, которые находятся на очереди для получения бесплатного автомобиля, потеряв место в этой очереди растаможить «социальную» легковушку без уплаты акциза и НДС. При этом есть ряд «предохранителей», например, запрет продажи на 5 лет и некоторые другие.
Читайте также: Регистрация «еврономера» наоборот: как поставить автомобиль на учет в соседних государствах
Есть раздел о пожарных автомобилях, которые покупают юридические лица или за средства местных бюджетов. Такую спецтехнику предлагают растаможивать по «нулевым» ставкам (без пошлины и НДС), и регистрировать без учета того, какому экостандарту «Евро» соответствует такой автомобиль.
Автобусы авторы инициативы предлагают растаможивать по действующим правилам, только без применения коэффициента х50 для акциза, который начисляется на такой транспорт старше 8 лет. Подобное предложение есть и в отношении грузовиков – отменить повышающие коэффициенты на акциз, х40 и х50, которые сейчас применяются для ТС старше 5 и 8 лет соответственно. Кроме этого до 1.01.2025 года грузовые авто предлагают регистрировать с любым стандартом «Евро» (сейчас требуется соответствие «Евро-5»).
Чего ожидать водителям легковушек? Не обошлось и без предложений по пересмотру принципов растаможки легковушек. Их предлагают разделить на три группы:
Напомним, что описанный документ — только проект, зарегистрированный в ВР и переданный на рассмотрение в профильные комитеты. Поэтому подробно о нем стоит говорить только при условии, если проект будет рекомендован к принятию хотя бы в первом чтении.
Часто за рулем? Экономьте свое время и деньги — выбирайте и заказывайте для себя специальную карту для водителей прямо на Finance.ua.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сеть Yasno повышает стоимость зарядки электромобилей4 ч. назад - 1268 10
В феврале закрылись рекордное количество ФЛП9 ч. назад - 6641 10
Получение водительского удостоверения в Украине впервые: что изменилось в 2022 году5 ч. назад - 1853 7
Потребительские настроения украинцев ухудшились до минимального уровня за три годаВчера, 21:00 - 1152 4
За сутки партнеры приняли решение о помощи Украине почти на $2 миллиарда – МИДВчера, 15:30 - 1012 4
В феврале закрылись рекордное количество ФЛП9 ч. назад - 6641 10
Межбанк: доллар неожиданно рухнулВчера, 18:25 - 3873 3
Получение водительского удостоверения в Украине впервые: что изменилось в 2022 году5 ч. назад - 1853 7
Продажи новых авто упали почти вдвое: в топ-20 моделей изменился лидерВчера, 20:01 - 1598
Сеть Yasno повышает стоимость зарядки электромобилей4 ч. назад - 1268 10
Apple представила функцию Tap to Pay. iPhone можно будет использовать как платежный терминал09.02.2022, 12:10 - 824
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 3369 6
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1666
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 3824
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1762 2