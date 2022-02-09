«Социальные» и «элитные»: как нардепы предлагают растаможивать автомобили

Последнее существенное изменение правил растаможки легковых авто произошло в конце 2018 года, что позволило возродиться импорту легковушек в Украину. Государственный бюджет получил стабильный источник поступлений, а украинцы — возможность покупать доступные автомобили из-за рубежа.

Finance.ua узнал у экспертов портала auto.ria, какие основные изменения по растаможке автомобилей прописаны в новом законопроекте №7040.

Как предлагают разминировать различные автомобили? Одно из предложений — разрешить определенным категориям лиц с инвалидностью, которые находятся на очереди для получения бесплатного автомобиля, потеряв место в этой очереди растаможить «социальную» легковушку без уплаты акциза и НДС. При этом есть ряд «предохранителей», например, запрет продажи на 5 лет и некоторые другие.

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Есть раздел о пожарных автомобилях, которые покупают юридические лица или за средства местных бюджетов. Такую спецтехнику предлагают растаможивать по «нулевым» ставкам (без пошлины и НДС), и регистрировать без учета того, какому экостандарту «Евро» соответствует такой автомобиль.

Автобусы авторы инициативы предлагают растаможивать по действующим правилам, только без применения коэффициента х50 для акциза, который начисляется на такой транспорт старше 8 лет. Подобное предложение есть и в отношении грузовиков – отменить повышающие коэффициенты на акциз, х40 и х50, которые сейчас применяются для ТС старше 5 и 8 лет соответственно. Кроме этого до 1.01.2025 года грузовые авто предлагают регистрировать с любым стандартом «Евро» (сейчас требуется соответствие «Евро-5»).

Чего ожидать водителям легковушек? Не обошлось и без предложений по пересмотру принципов растаможки легковушек. Их предлагают разделить на три группы:

«социальные» — такие, которые имеют объем цилиндров до 3 л, если мотор бензиновый, и до 2,5 л, если дизельный, а их среднерыночная стоимость не превышает 65 минимальных зарплат (около $ 15 тыс.). Для них коэффициент возраста в формуле акциза предлагают установить равный единице. Пошлина и НДС остаются без изменений;

следующая категория — «элитные автомобили». К таким предлагают относить все легковушки, которые в среднем на рынке стоят более 375 «минималок», что составляет около $ 85 тыс. Для них акциз предлагают установить на уровне 50% от среднерыночной стоимости. При этом пошлина и НДС , конечно, остаются в силе;

все остальные машины, которые не попадают в одну или другую группу, будут считаться обычными легковушками, а их растаможка будет происходить по тем же принципам, которые действуют сейчас.

Напомним, что описанный документ — только проект, зарегистрированный в ВР и переданный на рассмотрение в профильные комитеты. Поэтому подробно о нем стоит говорить только при условии, если проект будет рекомендован к принятию хотя бы в первом чтении.

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