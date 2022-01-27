День финансов: monobank изменил ставки по депозитам, Укрпочта запустила цифровую услугу, ЕК выделила кредит Украине

Во вторник, 1 февраля, расскажем, что изменится для украинцев в этом месяце.
Самые важные нововведения февраля. В феврале 2022 года в Украине состоится несколько важных нововведений, которые повлияют на кошельки украинцев. Например, магазины установили минимальные цены на пластиковые пакеты, украинским правоохранителям повысили заработные платы, а газопоставщики установили новые цена на топливо.
monobank изменил ставки по валютным депозитам. С 1 февраля monobank меняет процентную ставку по новым депозитам без права досрочного расторжения в долларах. В то же время депозиты, открытые до 1 февраля 2022 года, сохранят текущую процентную ставку до конца срока действия.
В системе BankID НБУ ввели тарифы. В системе BankID НБУ с 1 февраля 2022 года вводятся тарифы на услуги, предоставляемые абонентам системы, в частности за подключение и пользование ею. Тарифы устанавливаются Национальным банком только для участников Системы BankID НБУ — банков и других компаний, предоставляющих коммерческие услуги (то есть тарифы не касаются пользователей — физических лиц).
Кстати, у нас вышел обновленный обзор комбинаций карт для максимального кешбэка. В начале каждого месяца Finance.ua делает обзор кредиток с кешбэком, в котором мы рассказываем, какие карты в текущем месяце выгодны для тех или иных категорий покупок и как их можно выгодно комбинировать:
Укрпочта запустила новую цифровую услугу. «Укрпочта» с 1 февраля 2022 года запустила новую услугу — оплату посылок в личном кабинете. Теперь оформить отправку можно онлайн, а в отделении оператору останется лишь проверить соответствие размера и веса.
ЕК выделила новый кредит Украине. Европейская комиссия поддержала решение о выделении Украине 1,2 млрд евро финансовой помощи на фоне российской угрозы. Первый транш в 600 млн евро Украина получит почти безусловно: как только Совет Европы и Европарламент согласуют соответствующее решение, а ЕС и Украина договорятся относительно структурных реформ в Меморандуме о взаимопонимании. Для того чтобы получить второй транш, Украине придется поработать.
В Дії стали доступны сертификаты о бустерной дозе. В приложении «Дія» с 1 февраля появились сертификаты о получении вакцинации от COVID-19 бустерной дозой. Документ, подтверждающий получение бустерной дозы вакцины, генерируется как отдельный сертификат сроком действия 270 дней с момента последней вакцинации. В документе указывается только производитель вакцины, которой осуществлялась бустерная вакцинация.
Обязательную срочную службу решили отменить. Президент Владимир Зеленский поручил правительству разработать и внести в парламент законопроект о внедрение модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы. Документ также предусматривает прекращение призыва граждан на срочную военную службу с 1 января 2024 года.
Сроки выплат государственных пособий продлили. Кабинет министров Украины принял решение продлить выплаты государственных пособий до 1 мая 2022 года. Причиной такому решению послужил карантин. Однако в списке получающих есть ограничения. Не подпадают малоимущие семьи и матери-одиночки.
Отметим, что деньги — это одна из главных причин, почему молодые семьи не готовы заводить детей. Finance.ua решил разобраться, сколько же сейчас нужно денег, чтобы родить ребенка и обеспечить комфорт маме и малышу:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
monobank меняет ставки по новым депозитам в долларах9 ч. назад - 4405 11
Средняя зарплата педагогов растет быстрее, чем средняя в стране, – Госстат10 ч. назад - 943 9
Дефолт ГПЗКУ: 2,5 миллиарда китайского кредита выплатили из бюджетаВчера, 16:15 - 5731 7
В Украине отменят обязательную срочную службу – указ Президента4 ч. назад - 1576 6
Украина, Польша и Великобритания создают альянс2 ч. назад - 650 3
monobank меняет ставки по новым депозитам в долларах9 ч. назад - 4405 11
Самые важные нововведения февраля: что изменится для украинцев10 ч. назад - 2285
В Украине отменят обязательную срочную службу – указ Президента4 ч. назад - 1576 6
Citroen снял с конвейера модель, которую выпускал 17 лет18 ч. назад - 1571
Увеличение армии и более высокая зарплата военным - Зеленский подписал указ7 ч. назад - 1455 3
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)Вчера, 12:40 - 803 2
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 810
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 1998
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1117 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 927 1