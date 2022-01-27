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День финансов: monobank изменил ставки по депозитам, Укрпочта запустила цифровую услугу, ЕК выделила кредит Украине

День финансов: monobank изменил ставки по депозитам, Укрпочта запустила цифровую услугу, ЕК выделила кредит Украине

Во вторник, 1 февраля, расскажем, что изменится для украинцев в этом месяце.

Самые важные нововведения февраля. В феврале 2022 года в Украине состоится несколько важных нововведений, которые повлияют на кошельки украинцев. Например, магазины установили минимальные цены на пластиковые пакеты, украинским правоохранителям повысили заработные платы, а газопоставщики установили новые цена на топливо.

monobank изменил ставки по валютным депозитам. С 1 февраля monobank меняет процентную ставку по новым депозитам без права досрочного расторжения в долларах. В то же время депозиты, открытые до 1 февраля 2022 года, сохранят текущую процентную ставку до конца срока действия.

В системе BankID НБУ ввели тарифы. В системе BankID НБУ с 1 февраля 2022 года вводятся тарифы на услуги, предоставляемые абонентам системы, в частности за подключение и пользование ею. Тарифы устанавливаются Национальным банком только для участников Системы BankID НБУ — банков и других компаний, предоставляющих коммерческие услуги (то есть тарифы не касаются пользователей — физических лиц).

Кстати, у нас вышел обновленный обзор комбинаций карт для максимального кешбэка. В начале каждого месяца Finance.ua делает обзор кредиток с кешбэком, в котором мы рассказываем, какие карты в текущем месяце выгодны для тех или иных категорий покупок и как их можно выгодно комбинировать:

Комбинация карт для максимального кешбэка в феврале 💳

Укрпочта запустила новую цифровую услугу. «Укрпочта» с 1 февраля 2022 года запустила новую услугу — оплату посылок в личном кабинете. Теперь оформить отправку можно онлайн, а в отделении оператору останется лишь проверить соответствие размера и веса.

ЕК выделила новый кредит Украине. Европейская комиссия поддержала решение о выделении Украине 1,2 млрд евро финансовой помощи на фоне российской угрозы. Первый транш в 600 млн евро Украина получит почти безусловно: как только Совет Европы и Европарламент согласуют соответствующее решение, а ЕС и Украина договорятся относительно структурных реформ в Меморандуме о взаимопонимании. Для того чтобы получить второй транш, Украине придется поработать.

В Дії стали доступны сертификаты о бустерной дозе. В приложении «Дія» с 1 февраля появились сертификаты о получении вакцинации от COVID-19 бустерной дозой. Документ, подтверждающий получение бустерной дозы вакцины, генерируется как отдельный сертификат сроком действия 270 дней с момента последней вакцинации. В документе указывается только производитель вакцины, которой осуществлялась бустерная вакцинация.

Обязательную срочную службу решили отменить. Президент Владимир Зеленский поручил правительству разработать и внести в парламент законопроект о внедрение модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы. Документ также предусматривает прекращение призыва граждан на срочную военную службу с 1 января 2024 года.

Сроки выплат государственных пособий продлили. Кабинет министров Украины принял решение продлить выплаты государственных пособий до 1 мая 2022 года. Причиной такому решению послужил карантин. Однако в списке получающих есть ограничения. Не подпадают малоимущие семьи и матери-одиночки.

Отметим, что деньги — это одна из главных причин, почему молодые семьи не готовы заводить детей. Finance.ua решил разобраться, сколько же сейчас нужно денег, чтобы родить ребенка и обеспечить комфорт маме и малышу:

По материалам Finance.UA
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