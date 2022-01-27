Самые важные нововведения февраля: что изменится для украинцев

В феврале 2022 года в Украине состоится несколько важных нововведений, которые повлияют на кошельки украинцев. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших деньгах, рассказывает об основных новациях.
Подорожание пластиковых пакетов. Еще в декабре в Украине запретили бесплатно распространять пластиковые пакеты, поэтому магазины установили минимальные цены на них. Так, в январе пакетик без ручек можно было приобрести в среднем за 10 копеек.
Однако уже с февраля начинается следующий этап ограничений на оборот “кульков”. С 1 февраля магазины обязаны продавать пластиковые пакеты (со стенками толщиной свыше 50 мкм) не менее чем за:
Повышение зарплат. С 1 февраля украинским правоохранителям повысят заработные платы. Как анонсировал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, зарплаты работникам системы МВД всех категорий вырастут на 10%.
Отметим, это повышение выплат касается не только полицейских, но и спасателей, пограничников, нацгвардейцев, работников миграционной службы.
Кстати, о зарплатах в различных сферах экономики, пенсиях и других соцвыплатах мы рассказываем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫
Изменения в тарифах на газ. Газопоставщики установили новые цена на топливо. Как пишет ГазПравда, в феврале цены будут колебаться от 7,70 до 11,99 грн за кубометр.
Большинство, а именно 38 компаний, установили цены ниже 8 грн за кубометр. Подробнее о тарифах читайте здесь.
Тестирование нового вида оплаты в транспорте Киева. В столичном наземном общественном транспорте с февраля начнут тестировать оплату проезда банковскими картами. Правда, это нововведение будет касаться лишь нескольких маршрутов.
Новые правила для туристов ЕС. С начала пандемии Covid-19 страны мира вводили ограничения для международных путешествий. Очередные изменения для туристов, утвержденные Советом Европейского Союза, начали действовать с 1 февраля этого года.
Теперь карантинные ограничения не будут зависеть от того, из какой страны въезжает человек, за исключением государств, где значительно распространен Covid-19. Поэтому ключевыми факторами для въезда в страны ЕС станут:
Ощадбанк снизил тариф на эквайринг. С начала февраля 2022 года как для существующих, так и новых для клиентов Ощадбанка действует единый тариф за предоставление услуг эквайринга. Он был установлен в размере 1,8%.
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