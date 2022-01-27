monobank меняет ставки по новым депозитам в долларах

monobank меняет ставки по валютным депозитам. Finance.ua как портал, который следит за ставками на кредиты и депозиты в Украине, узнал, как меняются ставки в мобильном банке.
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Как сказано в сообщении банка, с 1 февраля monobank меняет процентную ставку по новым депозитам без права досрочного расторжения в долларах.
Также пресс-служба банка добавила, что депозиты, открытые до 1 февраля 2022 года, сохранят текущую процентную ставку до конца срока действия.
Как изменится ставка:
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