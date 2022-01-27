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monobank меняет ставки по новым депозитам в долларах

monobank меняет ставки по новым депозитам в долларах

monobank меняет ставки по валютным депозитам. Finance.ua как портал, который следит за ставками на кредиты и депозиты в Украине, узнал, как меняются ставки в мобильном банке.

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Как сказано в сообщении банка, с 1 февраля monobank меняет процентную ставку по новым депозитам без права досрочного расторжения в долларах.

Также пресс-служба банка добавила, что депозиты, открытые до 1 февраля 2022 года, сохранят текущую процентную ставку до конца срока действия.

Как изменится ставка:

Справка Finance.ua:

  • ранее monobank увеличил срок действия длинных депозитов в гривне;
  • также monobank объявил о запуске приложения для торговли акциями — mono invest;
  • кроме того, для своих клиентов monobank интегрировал обновленную услугу «Дія.Підпис».

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По материалам Finance.UA
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