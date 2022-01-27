Укрпочта запустила новую цифровую услугу

АО «Укрпочта» с 1 февраля 2022 года запустила новую услугу. Об этом сообщил CEO компании Игорь Смелянский.

Finance.ua узнал подробности: это оплата посылки в личном кабинете. Теперь оформить отправку можно онлайн, а в отделении оператору останется лишь проверить соответствие размера и веса.

«Пару минут минус с каждой операции, а значит и минус еще немного очередей в наших отделениях. Зачисления на карту, как и новый личный кабинет, тоже обязательно будут», — написал он.

Ранее Finance.ua писал, что Укрпочта закупит 17 тысяч банковских терминалов, которые будут работать в самых отдаленных селах страны, где еще никогда не было банковских услуг.

Справка Finance.ua:

Тарифы «Укрпочты» на универсальные услуги почтовой связи выросли с 1 декабря 2021 года.

на пересылку письма, почтовой карточки (приоритетные, массой до 50 г) вырос на 15% с 13 гривен до 15 гривен;

тариф на бандероль (приоритетные, массой до 250 г) увеличили на 15% с 19,50 гривен до 22,50 гривен;

за каждое заказное отправление (карточка, письмо, бандероль) сверх платы за массу тариф вырос на 16% с 9,50 гривен до 11 гривен;