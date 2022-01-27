Укрпочта запустила новую цифровую услугу

АО «Укрпочта» с 1 февраля 2022 года запустила новую услугу. Об этом сообщил CEO компании Игорь Смелянский.
Finance.ua узнал подробности: это оплата посылки в личном кабинете. Теперь оформить отправку можно онлайн, а в отделении оператору останется лишь проверить соответствие размера и веса.
«Пару минут минус с каждой операции, а значит и минус еще немного очередей в наших отделениях. Зачисления на карту, как и новый личный кабинет, тоже обязательно будут», — написал он.
Ранее Finance.ua писал, что Укрпочта закупит 17 тысяч банковских терминалов, которые будут работать в самых отдаленных селах страны, где еще никогда не было банковских услуг.
Тарифы «Укрпочты» на универсальные услуги почтовой связи выросли с 1 декабря 2021 года.
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