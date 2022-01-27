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Укрпочта запустила новую цифровую услугу

Укрпочта запустила новую цифровую услугу

АО «Укрпочта» с 1 февраля 2022 года запустила новую услугу. Об этом сообщил CEO компании Игорь Смелянский.

Finance.ua узнал подробности: это оплата посылки в личном кабинете. Теперь оформить отправку можно онлайн, а в отделении оператору останется лишь проверить соответствие размера и веса.

«Пару минут минус с каждой операции, а значит и минус еще немного очередей в наших отделениях. Зачисления на карту, как и новый личный кабинет, тоже обязательно будут», — написал он.

Ранее Finance.ua писал, что Укрпочта закупит 17 тысяч банковских терминалов, которые будут работать в самых отдаленных селах страны, где еще никогда не было банковских услуг.

Справка Finance.ua:

Тарифы «Укрпочты» на универсальные услуги почтовой связи выросли с 1 декабря 2021 года.

  • на пересылку письма, почтовой карточки (приоритетные, массой до 50 г) вырос на 15% с 13 гривен до 15 гривен;
  • тариф на бандероль (приоритетные, массой до 250 г) увеличили на 15% с 19,50 гривен до 22,50 гривен;
  • за каждое заказное отправление (карточка, письмо, бандероль) сверх платы за массу тариф вырос на 16% с 9,50 гривен до 11 гривен;
  • стоимость посылки без объявленной ценности массой до 10 кг в пределах Украины останется на уровне 30 гривен, за 1 кг — 5 гривен.
По материалам Finance.UA
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