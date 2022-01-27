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Кабмин продлил сроки выплат государственных пособий

Кабмин продлил сроки выплат государственных пособий

Кабинет министров Украины принял решение продлить выплаты государственных пособий. Причиной такому решению послужил карантин.

В Постановлении Кабмина «Об установлении карантина и внедрении ограничительных противоэпидемических мер с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни (COVID-19)» сообщается, что карантин в Украине продлен до 31 марта 2022 года.

Следовательно, срок выплат государственных субсидий продлили до 1 мая 2022 года, однако в списке получающих есть ограничения. Не подпадают малоимущие семьи и матери-одиночки.

Кроме этого, согласно статье 9 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2022 год» в текущем году уровень обеспечения прожиточного минимума, предназначенного для помощи в соответствии с Законом Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям» трудоспособным лицам составит 45% соответствующего прожиточного минимума.

Напомним, ​​украинцам увеличили пособие по безработице.

Также мы писали о том, что с 1 февраля будет запущена новая электронная процедура, предусматривающая социальный контроль – Единая информационная система социальной сферы (ЕИССС).

По материалам Первый деловой
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