В Украине отменят обязательную срочную службу – указ Президента

Президент Владимир Зеленский поручил правительству разработать и внести в парламент законопроект о внедрение модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы.
Об этом свидетельствует указ, подписанный Президентом в ходе выступления в Верховной Раде.
Документ также предусматривает прекращение призыва граждан на срочную военную службу с 1 января 2024 года.
Кроме того, Кабмин должен разработать и другие законопроекты для постепенного повышения денежного обеспечения военнослужащих и роста численности Вооруженных сил в период с 2022-го по 2025 год на 100 тыс. человек для повышения оборонных возможностей государства.
Со своей стороны Министерство обороны обязано разработать концепцию постепенного перехода к формированию Вооруженных сил на профессиональной основе. В частности, предусмотрено увеличение сроков действия контрактов и денежного обеспечения контрактников в течение 2023 года.
Также профильное министерство должно ускорить разработку и внесение на рассмотрение Кабмина проекта концепции обеспечения жильем военнослужащих, предусмотрев введение специальной накопительной программы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинский ВВП достиг рекордного значения за время независимостиВчера, 15:01 - 2980 36
monobank меняет ставки по новым депозитам в долларах6 ч. назад - 3423 7
Дефолт ГПЗКУ: 2,5 миллиарда китайского кредита выплатили из бюджетаВчера, 16:15 - 4982 7
Средняя зарплата педагогов растет быстрее, чем средняя в стране, – Госстат7 ч. назад - 653 6
Увеличение армии и более высокая зарплата военным - Зеленский подписал указ4 ч. назад - 1177 3
Маск представил новый электровелосипед Tesla — Model B (фото, видео)Вчера, 18:30 - 6051 1
Сроки окончания программы «єПідтримка»Вчера, 16:06 - 5715
Дефолт ГПЗКУ: 2,5 миллиарда китайского кредита выплатили из бюджетаВчера, 16:15 - 4982 7
monobank меняет ставки по новым депозитам в долларах6 ч. назад - 3423 7
Украинцы начали активно искать новую работу: какие вакансии пользуются спросомВчера, 17:00 - 2192
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)Вчера, 12:40 - 724 1
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 794
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 1980
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1106 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 917 1