В Украине отменят обязательную срочную службу – указ Президента

Президент Владимир Зеленский поручил правительству разработать и внести в парламент законопроект о внедрение модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы.

Об этом свидетельствует указ, подписанный Президентом в ходе выступления в Верховной Раде.

Документ также предусматривает прекращение призыва граждан на срочную военную службу с 1 января 2024 года.

Кроме того, Кабмин должен разработать и другие законопроекты для постепенного повышения денежного обеспечения военнослужащих и роста численности Вооруженных сил в период с 2022-го по 2025 год на 100 тыс. человек для повышения оборонных возможностей государства.

Со своей стороны Министерство обороны обязано разработать концепцию постепенного перехода к формированию Вооруженных сил на профессиональной основе. В частности, предусмотрено увеличение сроков действия контрактов и денежного обеспечения контрактников в течение 2023 года.

Также профильное министерство должно ускорить разработку и внесение на рассмотрение Кабмина проекта концепции обеспечения жильем военнослужащих, предусмотрев введение специальной накопительной программы.