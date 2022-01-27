С сегодняшнего дня в системе BankID НБУ вводятся тарифы для ее участников

В системе BankID НБУ с 1 февраля 2022 года вводятся тарифы на услуги, предоставляемые абонентам системы, в частности за подключение и пользование ею.
Об этом говорится на сайте НБУ.
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Спрос на подключение к Системе BankID НБУ новых организаций, которые предоставляют гражданам свои услуги удаленно, постоянно растет. Несмотря на это, введение тарифов на услуги для абонентов системы позволит Национальному банку продолжать развивать функционал системы и одновременно покрывать расходы на ее сопровождение.
Тарифы на услуги Национального банка:
Эти тарифы устанавливаются Национальным банком только для участников Системы BankID НБУ – банков и других компаний, предоставляющих коммерческие услуги (то есть тарифы не касаются пользователей – физических лиц).
В то же время Национальный банк оставляет бесплатными услуги для абонентов, присоединившихся в статусе абонента – поставщика услуг исключительно для предоставления некоммерческих услуг.
Также абоненты, которые присоединились к Публичному предложению Национального банка на заключение договора присоединения к Системе BankID НБУ в статусе абонента – поставщика услуг и/или абонента-идентификатора до 01 февраля 2022 года, оплату за услугу подключения к системе в соответствующем статусе осуществлять не будут.
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