С сегодняшнего дня в системе BankID НБУ вводятся тарифы для ее участников

В системе BankID НБУ с 1 февраля 2022 года вводятся тарифы на услуги, предоставляемые абонентам системы, в частности за подключение и пользование ею.

Об этом говорится на сайте НБУ.

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Спрос на подключение к Системе BankID НБУ новых организаций, которые предоставляют гражданам свои услуги удаленно, постоянно растет. Несмотря на это, введение тарифов на услуги для абонентов системы позволит Национальному банку продолжать развивать функционал системы и одновременно покрывать расходы на ее сопровождение.

Тарифы на услуги Национального банка:

подключение к системе абонента – 2 500 грн;

подключение к системе дополнительного абонентского узла – 2 000 грн;

сопровождение подключенного к системе абонента – 600 грн ежемесячно;

обработка системой каждого успешного подтверждения электронной дистанционной идентификации между абонентом-идентификатором и абонентом-поставщиком услуг (плательщиком по этой услуге является абонент – поставщик услуг) – 0,10 грн.

Эти тарифы устанавливаются Национальным банком только для участников Системы BankID НБУ – банков и других компаний, предоставляющих коммерческие услуги (то есть тарифы не касаются пользователей – физических лиц).

В то же время Национальный банк оставляет бесплатными услуги для абонентов, присоединившихся в статусе абонента – поставщика услуг исключительно для предоставления некоммерческих услуг.

Также абоненты, которые присоединились к Публичному предложению Национального банка на заключение договора присоединения к Системе BankID НБУ в статусе абонента – поставщика услуг и/или абонента-идентификатора до 01 февраля 2022 года, оплату за услугу подключения к системе в соответствующем статусе осуществлять не будут.

Справка Finance.ua: