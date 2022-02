Еврокомиссия одобрила новые кредиты Украине

Европейская комиссия поддержала решение о выделении Украине 1,2 млрд евро финансовой помощи на фоне российской угрозы.

Об этом сообщила глава Е К Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Во вторник, 1 февраля, Еврокомиссия официально согласовала выделение Украине макрофинансовой помощи в 1,2 млрд евро на фоне возможной эскалации со стороны РФ.

«Мы только что приняли предложение о новой макрофинансовой помощи для Украины в размере до 1,2 млрд евро — в дополнение к 5,6 млрд евро, которые уже были предоставлены в рамках пяти предыдущих программ», — сообщили в ЕК.

Первый транш в 600 млн евро Украина получит почти безусловно: как только Совет Европы и Европарламент согласуют соответствующее решение, а ЕС и Украина договорят относительно структурных реформ в Меморандуме о взаимопонимании.

Для того чтобы получить второй транш, Украине придется поработать. Как и в течение предыдущих программ помощи от ЕС, новая будет связана с сотрудничеством Украины и Международного валютного фонда.

Следующие 600 млн евро Украина получит только в случае выполнения согласованных с ЕС структурных маяков, а также — при условии выполнения договоренностей с МВФ.

482; 462; 466; 482; Ukraine is a priority partner for the European Union.



We have just adopted a proposal for new macro-financial assistance for Ukraine of up to € 1.2 billion — on top of € 5.6 billion already provided under five previous programmes.#EUsolidarity