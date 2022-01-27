Еврокомиссия одобрила новые кредиты Украине

Европейская комиссия поддержала решение о выделении Украине 1,2 млрд евро финансовой помощи на фоне российской угрозы.
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Во вторник, 1 февраля, Еврокомиссия официально согласовала выделение Украине макрофинансовой помощи в 1,2 млрд евро на фоне возможной эскалации со стороны РФ.
«Мы только что приняли предложение о новой макрофинансовой помощи для Украины в размере до 1,2 млрд евро — в дополнение к 5,6 млрд евро, которые уже были предоставлены в рамках пяти предыдущих программ», — сообщили в ЕК.
Первый транш в 600 млн евро Украина получит почти безусловно: как только Совет Европы и Европарламент согласуют соответствующее решение, а ЕС и Украина договорят относительно структурных реформ в Меморандуме о взаимопонимании.
Для того чтобы получить второй транш, Украине придется поработать. Как и в течение предыдущих программ помощи от ЕС, новая будет связана с сотрудничеством Украины и Международного валютного фонда.
Следующие 600 млн евро Украина получит только в случае выполнения согласованных с ЕС структурных маяков, а также — при условии выполнения договоренностей с МВФ.
 482; 462; 466; 482; Ukraine is a priority partner for the European Union.— European Commission  466; 482; (@EU_Commission) February 1, 2022
We have just adopted a proposal for new macro-financial assistance for Ukraine of up to € 1.2 billion — on top of € 5.6 billion already provided under five previous programmes.#EUsolidarity
Напомним: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новую программу макрофинансовой помощи Украине объемом 1,2 млрд евро. Кроме того, в ЕС готовят новую макрофинансовую программу сотрудничества с Украиной с большим объемом финансирования. Его целью будет поддержка процесса модернизации в Украине.
В ноябре Международный валютный фонд завершил первый пересмотр программы stand-by и согласовал выделение Украине второго транша в 700 млн долларов. Предыдущее согласование МВФ разблокировало также второй транш от Евросоюза объемом 600 млн долларов.
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