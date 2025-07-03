Украина за 18 месяцев планирует реализовать три проекта в рамках соглашения с США о недрах — Finance.ua

Украина за 18 месяцев планирует реализовать три проекта в рамках соглашения с США о недрах Сегодня 13:33 — Казна и Политика

Украина за 18 месяцев планирует реализовать три проекта в рамках соглашения с США о недрах

В течение следующих 18 месяцев Украина планирует запустить по меньшей мере три пилотных проекта в рамках соглашения о недрах с США.

Об этом в Facebook сообщила первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко после встречи президента Владимира Зеленского с представителями компаний-членов Американской торговой палаты в Украине.

Она отметила, что Зеленский встретился с представителями американского бизнеса в Украине — членами American Chamber of Commerce in Ukraine.

«В центре разговора с бизнесом — темы, объединяющие нас. Одна из них — Инвестиционный фонд восстановления, созданный по нашему соглашению с США. Совместно с Минфином США и DFC ставим четкую цель: реализовать по меньшей мере три пилотных проекта в течение первых 18 месяцев», — сообщила Свириденко.

Она подчеркнула, что движение в этом направлении уже началось.

«Комиссия по организации заключения и выполнения соглашений о распределении продукции (СРП) приняла решение о целесообразности объявления конкурса на литиевом участке Добра в Кировоградской области. В ближайшее время должны наработать все условия конкурса. Это месторождение потенциально подпадает под мандат инвестфонда. Его разработка может стать первым пилотным проектом.

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Она добавила, что к участию в конкурсе должен быть доступ у всех заинтересованных инвесторов.

«На встрече представитель американской компании TechMet акцентировал, что в случае победы в конкурсе его компания готова не только искать и добывать литий в Украине, но и построить мощности для его обогащения», — подытожила Свириденко.

Соглашение с США

Украинский парламент 8 мая ратифицировал соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых.

В начале июня Верховная Рада поддержала во втором чтении изменения в Бюджетный кодекс, необходимые для реализации Соглашения между Украиной и США по добыче полезных ископаемых.

Предполагается, что Украина будет вносить половину средств от:

ренты по добыче нефти, газа, газового конденсата и других полезных ископаемых (по новым лицензиям);

платы за новые специальные разрешения на пользование недрами;

прибыли от реализации государственной доли продукции по новым соглашениям о разделе продукции.

16 июня украинское правительство согласовало первые шаги к привлечению частных инвесторов для разработки одного из крупнейших литиевых месторождений в рамках соглашения о совместной добыче полезных ископаемых. Речь идет о начале подготовки рекомендаций по объявлению конкурса на разработку месторождения «Добра» (Кировоградская область). Это одно из крупнейших в Украине месторождений лития — минерала, критически важного для производства электрических аккумуляторов.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщило о снятии грифа «Секретно» с большой части геологической информации, в частности, относительно стратегического и критического сырья. Ранее такие ограничения оставались с советских времен и усложняли сотрудничество с инвесторами.

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