Соглашение о недрах может принести десятки миллиардов долларов инвестиций — премьер Сегодня 16:17 — Казна и Политика

Соглашение о недрах может принести десятки миллиардов долларов инвестиций — премьер

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что соглашение по США о создании Инвестиционного фонда восстановления может принести десятки или сотни миллиардов долларов инвестиций.

Об этом он заявил во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.

«Данный Фонд будет исключительно инвестиционным, или, как называют такие образования, фондом прямых инвестиций. Объем (возможных привлеченных инвестиций. — Ред.) оценивать сейчас рано, но я уверен, это будут десятки, возможно, сотни миллиардов долларов. Мы об этом говорим с нашим партнером — Соединенными Штатами».

Он отметил, что при создании Фонда анализировалась работа аналогичных фондов, образовавшихся Соединенными Штатами в других странах в XXI веке.

«Действительно, такие фонды становились прорывным инструментом инвестиций, экономического развития каждой из тех стран, где они образовывались. Соответственно, для Украины это абсолютно правильная, хорошая перспектива, правильное соглашение, и, конечно же, будем его поддерживать», — сказал премьер-министр.

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По его словам, это соглашение «является абсолютным достижением для нашего государства».

«Я уверен, что это один из самых эффективных для Украины инвестиционных инструментов», — отметил Шмыгаль.

Он призвал народных депутатов ратифицировать этот документ.

Укрінформ По материалам:

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