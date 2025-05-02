Соглашение о недрах может принести десятки миллиардов долларов инвестиций — премьер — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Соглашение о недрах может принести десятки миллиардов долларов инвестиций — премьер

Казна и Политика
17
Соглашение о недрах может принести десятки миллиардов долларов инвестиций — премьер
Соглашение о недрах может принести десятки миллиардов долларов инвестиций — премьер
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что соглашение по США о создании Инвестиционного фонда восстановления может принести десятки или сотни миллиардов долларов инвестиций.
Об этом он заявил во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.
«Данный Фонд будет исключительно инвестиционным, или, как называют такие образования, фондом прямых инвестиций. Объем (возможных привлеченных инвестиций. — Ред.) оценивать сейчас рано, но я уверен, это будут десятки, возможно, сотни миллиардов долларов. Мы об этом говорим с нашим партнером — Соединенными Штатами».

Читайте также: Соглашение об ископаемых: все, что нужно знать и понимать украинцам

Он отметил, что при создании Фонда анализировалась работа аналогичных фондов, образовавшихся Соединенными Штатами в других странах в XXI веке.
«Действительно, такие фонды становились прорывным инструментом инвестиций, экономического развития каждой из тех стран, где они образовывались. Соответственно, для Украины это абсолютно правильная, хорошая перспектива, правильное соглашение, и, конечно же, будем его поддерживать», — сказал премьер-министр.
Читайте также
По его словам, это соглашение «является абсолютным достижением для нашего государства».
«Я уверен, что это один из самых эффективных для Украины инвестиционных инструментов», — отметил Шмыгаль.
Он призвал народных депутатов ратифицировать этот документ.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems