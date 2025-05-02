Прибыли от соглашения об ископаемых может не быть еще более 10 лет — Reuters Сегодня 13:29

Прибыли от соглашения об ископаемых может не быть еще более 10 лет — Reuters

Финансовая отдача от соглашения между Украиной и США о добыче полезных ископаемых, вероятно, станет возможна через десять или более лет.

Об этом говорится в публикации Reuters

Отмечается, что инвесторы будут сталкиваться с определенными сложностями в ее реализации.

Разработка стратегически важных полезных ископаемых в странах с развитым горнодобывающим сектором, таких как Канада и Австралия занимает от 10 до 20 лет, заявили в четверг консультанты по горнодобывающей отрасли консалтинговой компании Benchmark Minerals Intelligence.

Большинство месторождений в Украине не исследованы в достаточной степени. Кроме того, энергетика и транспорт испытывают значительные проблемы из-за полномасштабного российского вторжения, а будущая безопасность не гарантирована.

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Отмечается, что до полномасштабного вторжения Украина не спешила с выдачей новых лицензий на добычу природных ресурсов. По данным Государственной службы геологии и недр Украины, с 2012 по 2020 год было выдано около 20 лицензий на добычу нефти и газа, 1 — на графит, 1 — на золото, 2 — на марганец и 1 — на медь. Всего в Украине 3482 действующие лицензии.

Семь из 24 потенциальных горнодобывающих проектов, определенных Benchmark, касаются территорий, оккупированных россией. Речь идет о добыче лития, графита, редкоземельных минералов, никеля и марганца.

Укрінформ По материалам:

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