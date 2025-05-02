Прибыли от соглашения об ископаемых может не быть еще более 10 лет — Reuters — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Прибыли от соглашения об ископаемых может не быть еще более 10 лет — Reuters

15
Прибыли от соглашения об ископаемых может не быть еще более 10 лет — Reuters
Прибыли от соглашения об ископаемых может не быть еще более 10 лет — Reuters
Финансовая отдача от соглашения между Украиной и США о добыче полезных ископаемых, вероятно, станет возможна через десять или более лет.
Об этом говорится в публикации Reuters.
Отмечается, что инвесторы будут сталкиваться с определенными сложностями в ее реализации.

Читайте также: Соглашение об ископаемых: все, что нужно знать и понимать украинцам

Разработка стратегически важных полезных ископаемых в странах с развитым горнодобывающим сектором, таких как Канада и Австралия занимает от 10 до 20 лет, заявили в четверг консультанты по горнодобывающей отрасли консалтинговой компании Benchmark Minerals Intelligence.
Большинство месторождений в Украине не исследованы в достаточной степени. Кроме того, энергетика и транспорт испытывают значительные проблемы из-за полномасштабного российского вторжения, а будущая безопасность не гарантирована.
Читайте также
Отмечается, что до полномасштабного вторжения Украина не спешила с выдачей новых лицензий на добычу природных ресурсов. По данным Государственной службы геологии и недр Украины, с 2012 по 2020 год было выдано около 20 лицензий на добычу нефти и газа, 1 — на графит, 1 — на золото, 2 — на марганец и 1 — на медь. Всего в Украине 3482 действующие лицензии.
Семь из 24 потенциальных горнодобывающих проектов, определенных Benchmark, касаются территорий, оккупированных россией. Речь идет о добыче лития, графита, редкоземельных минералов, никеля и марганца.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems