Законопроект о ратификации соглашения о недрах зарегистрировали в Верховной Раде — Finance.ua

Законопроект о ратификации соглашения о недрах зарегистрировали в Верховной Раде
В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о ратификации соглашения с США о доступе к природным ресурсам, подписанного 1 мая, свидетельствует информация на сайте парламента.
Народный депутат Ярослав Железняк предположил, что Комитет по вопросам международной политики может рассмотреть законопроект 13−15 мая.
В настоящее время доступно только общее межправительственное соглашение о фонде: документ содержит общие положения без ключевых деталей, отметил Железняк.
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По его словам, основным же является второе соглашение — об ограниченном партнерстве, которое насчитывает десятки страниц и детализирует механизм работы фонда, права сторон, место его регистрации, распределение средств
и т. д. «Это соглашение также согласовали обе стороны, но правительство пока не представило его депутатам», — сказал нардеп.
Таким образом, по его словам, депутаты вынуждены голосовать за ратификацию соглашения, содержание которого им еще не полностью известно.
Железняк пояснил, что депутатам необходимо ознакомиться с полным пакетом документов, в частности, с соглашением об ограниченном партнерстве, чтобы понять, как будет функционировать процедура наполнения фонда.
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17 апреля Украина и США подписали меморандум, подтверждающий намерение сторон завершить подготовку и заключить соглашение о доступе к недрам.
По словам Шмыгаля, с 1 мая в Верховной Раде начались дискуссии о ратификации соглашения. После подписания документа первым вице-премьером Юлией Свириденко и представителем США Куртом Бессентом соглашение вернется в Кабинет Министров, который передаст его в парламент вместе с сопроводительными документами. Только после ратификации соглашение как международный договор вступит в силу.
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