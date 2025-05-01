Инвестиции дадут рабочие места и повышение заработной платы для населения: Фурман о соглашении с США — Finance.ua
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Инвестиции дадут рабочие места и повышение заработной платы для населения: Фурман о соглашении с США

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Украина и США подписали соглашение о создании инвестиционного фонда восстановления.
Какие это будет иметь последствия и получит ли Украина новые инвестиции для развития — рассказал в эфире телеканала «Мы-Украина» член совета Нацбанка Украины доктор экономических наук Василий Фурман
«Украина все 34 года независимости была недоинвестирована», — отметил эксперт.
По его словам, даже если не учитывать период полномасштабной войны с россией, государство развивалось медленно.
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«Даже без войны мы развивались не постоянно: то развиваемся, то падаем, то кризис. Потому что мы были старинной экономикой, придатком высокоразвитых стран», — сказал Фурман.
Экономист отметил, что такие экономики очень волатильные.
«Цены на мировых рынках растут — у тебя все хорошо, цены падают — у тебя все пропало», — добавил он.
Фурман подчеркнул, что инвестиции дадут возможность и технологии структурно перестраивать Украину.
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«Делать Украину высокотехнологичным государством. И тогда ты уже менее зависим от тех цен, которые там растут, и больше зарабатываешь», — отметил он.
Фурман отметил, что когда страна продает сырье, цена значительно меньше, чем когда государство дает готовую продукцию.
«Когда ты уже продаешь титан — переработанный металл, то это в два, пять, десять раз дороже», — сказал он.
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Также инвестиции дадут рабочие места и повышение зарплат для населения.
«Даже сейчас, без этого соглашения, гораздо престижнее работать в иностранных компаниях, работающих в Украине. Потому что там больше заработная плата, социальный пакет», — сказал Фурман.
По его словам, после соглашения в Украине заработает больше иностранных компаний.

Справка Finance.ua:

  • В ночь на 1 мая Украина и Соединенные Штаты Америки подписали стратегическое соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления и партнерства в сфере критических полезных ископаемых. США будут вносить вклад в Фонд. Кроме непосредственно средств, они могут наполнять его и новой помощью — например, системами ПВО для Украины;
  • президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, комментируя подписание соглашения с Украиной о полезных ископаемых, заявил, что США получит гораздо больше, чем $350 млрд;
  • соглашение между правительствами США и Украины «о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления» оставляет не детализированными ряд важных положений двустороннего сотрудничества и фиксирует прежде всего базовые, политические параметры.
По материалам:
Ми - Україна
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