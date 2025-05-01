Соглашение о полезных ископаемых с США: нардеп назвал основные риски для Украины — Finance.ua

Соглашение о полезных ископаемых с США: нардеп назвал основные риски для Украины Сегодня 15:05 — Казна и Политика

Соглашение о полезных ископаемых с США: нардеп назвал основные риски для Украины

Соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления и партнерства в сфере критических полезных ископаемых между Украиной и США вступит в силу после ратификации Верховной Радой Украины и будет действовать неограниченный срок, пока обе стороны не согласятся его прекратить.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, подписанное Соглашение имеет преимущество над украинским внутренним законодательством. Украина обязуется не ухудшать условия для фонда путем принятия новых законов или изменений, а также не может ссылаться на собственное законодательство для оправдания невыполнения настоящего Соглашения.

Что касается конвертации средств и валюты, Железняк отметил, что, согласно документу:

Украина гарантирует свободную конвертацию гривны в доллары США и беспрепятственный перевод средств за границу без каких-либо дополнительных платежей или задержек. В случае экономического кризиса (значительное ухудшение платежного баланса или сокращение золотовалютных резервов), Украина может временно вводить ограничения на переводы и конвертацию. Такие меры должны быть согласованы с США. Украина обязана компенсировать фонду все убытки, которые могут возникнуть в результате таких ограничений.

Недостатки и риски в Соглашении

Нардеп также назвал основные риски и вопросы по Соглашению для Украины.

1. Риск потери части бюджетных доходов

Украина отдает половину доходов от новых лицензий на природные ресурсы в фонд, что уменьшает потенциальные доходы украинского бюджета на долгие годы.

2. Ограничение контроля за природными ресурсами

Приоритетные права фонда по инвестициям и покупке природных ресурсов могут существенно ограничить возможности Украины выбирать наиболее выгодные коммерческие условия и партнеров.

3. Ограничение финансовой самостоятельности

Гарантированная конвертация и перевод средств. Украина также должна компенсировать фонду любые расходы в случае экономических ограничений.

4. Существенные правовые ограничения и доминирование условий США

Приоритетность Соглашения над украинским законодательством ограничивает право Украины самостоятельно регулировать свою законодательную среду в сфере инвестиций и природных ресурсов.

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5. Военная помощь

«Пока из текста не понятно, условно если мы покупаем оружие — то это тоже считается американским вкладом в военную помощь Украине и считается в Фонд», — написал Железняк.

6. Сроки

Соглашение бессрочное, и пока в тексте не указан конкретный механизм внесения изменений.

7. Гарантии безопасности

По словам нардепа, такие понятия в документе отсутствуют.

«Вот именно это в тексте. Все остальное в постах (в том числе Шмыгаля и Свириденко) нужно ожидать только в следующих документах, которые будут после ратификации», — подытожил Железняк.

Справка Finance.ua:

в ночь на 1 мая Украина и Соединенные Штаты Америки подписали стратегическое соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления и партнерства в сфере критических полезных ископаемых;

государственный секретарь США Марко Рубио назвал подписание соглашения о природных ресурсах между Украиной и Соединенными Штатами «шагом в прекращении этой войны».

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, комментируя подписание соглашения с Украиной о полезных ископаемых, заявил, что США получит гораздо больше, чем $350 млрд.

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