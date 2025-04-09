Правительство выделило 113 млн грн для подготовки соглашения о недрах с США — Finance.ua

Правительство выделило 113 млн грн для подготовки соглашения о недрах с США Сегодня 12:02 — Казна и Политика

Правительство выделило 113 млн грн для подготовки соглашения о недрах с США

Кабинет Министров выделил 113 млн грн из резервного фонда госбюджета на консультационные услуги, необходимые для подготовки проекта соглашения о сотрудничестве с США в сфере ископаемых.

Соответствующее распоряжение № 316 от 8 апреля опубликовано на правительственном портале.

Эти средства будут направлены на формирование переговорной позиции Украины с учетом законодательных особенностей как украинской, так и американской сторон, отмечается в документе. Соглашение касается создания Инвестиционного фонда восстановления.

Из выделенной суммы Минэкономики получит 59 млн грн, а Минюст — 54 млн грн.

Правительство обязало оба министерства до 15 апреля привлечь профессиональных консультантов. Речь идет об экспертах, имеющих опыт сотрудничества с украинским правительством в сфере государственного долга, внешних заимствований, а также юристов из международных правовых фирм для помощи в подготовке переговоров по заключению соглашения.

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Напомним, Украина и США возобновили процесс переговоров относительно соглашения о создании совместного инвестиционного фонда, или «соглашении о недрах». В отличие от предыдущих договоренностей речь идет о юридически закрепленных обязательствах, а не о меморандуме о намерениях. Документ потребует ратификации в Верховной Раде.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщил , что получил текст проекта соглашения о недрах между Украиной и США. Он считает его невыгодным для Украины из-за значительных уступок американцам, но подчеркнул, что это не финальный проект документа. По словам нардепа, соглашение предусматривает создание органа управления из пяти человек, где трое представителей США будут иметь право вето. Кроме того, соглашение бессрочно охватывает всю территорию Украины и предусматривает добычу всех существующих и новых ископаемых как государственными, так и частными компаниями.

Ранее Bloomberg сообщал, что 11−12 апреля украинская делегация проведет в Вашингтоне технические консультации с администрацией президента Дональда Трампа по поводу соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США. Ссылаясь на собственные источники, издание писало, что для сопровождения переговоров правительство привлекло международную юридическую компанию.

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