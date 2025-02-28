США ожидают заработать около $20 миллиардов от соглашения с Украиной о недрах — Finance.ua

США ожидают заработать около $20 миллиардов от соглашения с Украиной о недрах
Соединенные Штаты надеются получить около 20 млрд долларов от соглашения о редкоземельных ископаемых, и считают, что оно поможет удержать россию от нападения на «американскую собственность».
Об этом заявил в интервью News Nation директор Национального экономического совета Кевин Гассетт.
«Думаю, видение президента состоит в том, что это не только поможет нам с нашей национальной безопасностью относительно (поставок. — Ред.) критических минералов, столь важных для сборки компьютеров и всего прочего, но также, если в этих местах будет собственность США, это поможет защитить их, потому что нападать на американские вещи, конечно, не захочется», сказал он.
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Кроме того, Гассетт прокомментировал сообщение, что президент Дональд Трамп подтвердил, что введет тарифы против Канады и Мексики, начиная со вторника, а также удвоит десятипроцентную пошлину, взимаемую с китайских товаров.
По словам Гассета, президент сосредоточен на решении проблемы фентанила, поступающего в США из этих стран.
Прогресс Китая, Мексики и Канады в решении этого вопроса был «не столь впечатляющим», как надеялся Трамп, добавил директор Национального экономического совета.
«Думаю, именно поэтому он поступил так, как поступил», — добавил он.
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