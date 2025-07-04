Бюджет получил от Киевской таможни рекордные поступления за полугодие — Finance.ua

Бюджет получил от Киевской таможни рекордные поступления за полугодие
Киевская таможня за первое полугодие 2025 года перечислила в государственный бюджет более 92,5 миллиарда гривен от компаний, оформлявших товары в ее зоне деятельности.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни.
«Это на 8,1% или на 6,95 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2024 года», — говорится в сообщении.
Среднедневные поступления таможенных платежей выросли до 723 млн грн, что на 9% или на 59,5 млн грн больше, чем в прошлом году.
В июне 2025 года поступления в госбюджет составили 16,5 млрд грн, что:
- на 2,3% или на 362,5 млн. грн. больше, чем в мае;
- на 18,1% или на 2,5 млрд. грн. больше, чем в июне 2024 года.
Среднедневные поступления за июнь составили 784 млрд грн, что на 12,5% превышает прошлогодний показатель.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4323-IX об административной ответственности за нарушение таможенных правил.
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