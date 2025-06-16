Сотрудники румынской таможни изъяли у 2 граждан Украины 1,4 млн долларов — подробности — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сотрудники румынской таможни изъяли у 2 граждан Украины 1,4 млн долларов — подробности

Личные финансы
32
Сотрудники румынской таможни изъяли у 2 граждан Украины 1,4 млн долларов — подробности
Сотрудники румынской таможни изъяли у 2 граждан Украины 1,4 млн долларов — подробности
На румынской таможне у двух граждан Украины изъяли 1,4 млн долларов. Это произошло потому, что деньги не были задекларированы.
Об этом сообщает Румынская таможня.
За нарушение правил декларирования средств на пару наложили штраф.
В пограничной службе Румынии сказали, что инцидент произошел вечером 14 июня на пропускном пункте «Сирет».
Средства обнаружили у супругов — 49-летнего гражданина Украины и его 39-летней жены с двойным румынско-украинским гражданством.
Как обнаружили
У пары обнаружили скрытые средства, которые они примотали стрейч-пленкой к телу:
  • 810 тыс. долларов — у мужчины;
  • 590 тыс. долларов — у женщины.
Отмечается, что ни одна из этих сумм не была задекларирована в соответствии с действующим законодательством Румынии по ввозу иностранной или национальной валюты.
Вся сумма была изъята для дальнейшего расследования, а на нарушителей таможня пункта «Сирет» наложила по 15 тыс. леев (около 36,33 тыс. грн) штрафа.
Место для вашей рекламы
Напомним, согласно таможенным правилам, без декларирования разрешается перевозить через госграницу наличные деньги в сумме, не превышающей 10 тыс. евро.
При этом декларированию подлежат не только наличные деньги, но и банковские металлы. Обычно сумму наличных и металлов в иностранной валюте переводят в евро по курсу Нацбанка, действующему на день пересечения границы.
Документы, необходимые для декларирования валюты
Для декларирования наличных денег при пересечении границы вам понадобятся:
  • паспорт;
  • документы, подтверждающие происхождение валюты: справка из финучреждения о снятии наличных с банковского счета;
  • договор купли-продажи валюты или договор дарения;
  • документы, которые могут подтвердить законность происхождения денег.

Кредит онлайн на картку

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems