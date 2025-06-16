Сотрудники румынской таможни изъяли у 2 граждан Украины 1,4 млн долларов — подробности Сегодня 18:00 — Личные финансы

Сотрудники румынской таможни изъяли у 2 граждан Украины 1,4 млн долларов — подробности

На румынской таможне у двух граждан Украины изъяли 1,4 млн долларов. Это произошло потому, что деньги не были задекларированы.

Об этом сообщает Румынская таможня.

За нарушение правил декларирования средств на пару наложили штраф.

В пограничной службе Румынии сказали, что инцидент произошел вечером 14 июня на пропускном пункте «Сирет».

Средства обнаружили у супругов — 49-летнего гражданина Украины и его 39-летней жены с двойным румынско-украинским гражданством.

Как обнаружили

У пары обнаружили скрытые средства, которые они примотали стрейч-пленкой к телу:

810 тыс. долларов — у мужчины;

590 тыс. долларов — у женщины.

Отмечается, что ни одна из этих сумм не была задекларирована в соответствии с действующим законодательством Румынии по ввозу иностранной или национальной валюты.

Вся сумма была изъята для дальнейшего расследования, а на нарушителей таможня пункта «Сирет» наложила по 15 тыс. леев (около 36,33 тыс. грн) штрафа.

Напомним, согласно таможенным правилам, без декларирования разрешается перевозить через госграницу наличные деньги в сумме, не превышающей 10 тыс. евро.

При этом декларированию подлежат не только наличные деньги, но и банковские металлы. Обычно сумму наличных и металлов в иностранной валюте переводят в евро по курсу Нацбанка, действующему на день пересечения границы.

Документы, необходимые для декларирования валюты

Для декларирования наличных денег при пересечении границы вам понадобятся:

паспорт;

документы, подтверждающие происхождение валюты: справка из финучреждения о снятии наличных с банковского счета;

договор купли-продажи валюты или договор дарения;

документы, которые могут подтвердить законность происхождения денег.

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