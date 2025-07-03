В Украине заработало новое государственное агентство — Finance.ua

В Украине заработало новое государственное агентство
В Украине начало работу Государственное агентство по управлению резервами Украины (ГАУР). Основная задача ведомства — реализация государственной политики в сфере государственных резервов.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
«Правительство дало „зеленый свет“ началу деятельности Государственного агентства по управлению резервами Украины как центрального органа исполнительной власти. Его деятельность направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через первого вице-премьер-министра — министра экономики», — сказано в сообщении.
Финансирование деятельности ГАУР будет производиться за счет бюджета на 2025 год.
Как отметил заместитель министра экономики Украины Виталий Киндратов, ГАУР является новым институтом, созданным с нуля, который учитывает современные реалии и потребности общества, а также не имеет влияния от старой советской системы.
«Это важный инструмент для государства, чтобы вовремя накопить необходимые государственные ресурсы для быстрого реагирования государства на кризисные ситуации, в частности, во время войны или других чрезвычайных событий», — пояснил он.
Задачи ведомства
ГАУР будет формировать государственный резерв материальных ценностей, необходимых для страны и населения, чтобы оперативно реагировать на вызовы нынешнего времени.
Также на ГАУР возложены функции по государственному надзору (контролю) за формированием, хранением, освежением и отпуском государственных резервов.
ГАУР уже сделал основные необходимые организационные шаги
ГАУР зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц. Утверждены положения об агентстве, структуре и штатном расписании.
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