Зарплаты чиновников выросли на 20%: в каких ведомствах платят больше всего — Finance.ua
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Зарплаты чиновников выросли на 20%: в каких ведомствах платят больше всего

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Зарплаты чиновников выросли на 20%: в каких ведомствах платят больше всего
Зарплаты чиновников выросли на 20%: в каких ведомствах платят больше всего
Зарплаты чиновников в Украине продолжают расти. Они существенно превосходят средний уровень по стране.
Об этом свидетельствуют данные Минфина.
В апреле 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 57,2 тысяч гривен. По сравнению с апрелем прошлого года (48,0 тысяч гривен) она увеличилась на 19,3%.
Зарплаты чиновников выросли на 20%: в каких ведомствах платят больше всего
Напомним, по данным ПФУ, средняя официальная зарплата по Украине в апреле составила 19,9 тысяч гривен, увеличившись за год на 17,9%.

В каких учреждениях получают самые высокие з.п.

По данным Минфина, в апреле в центральных госорганах зарплату получали 21 995 человек.
Лидирует по уровню зарплат Счетная палата — 117,5 тысячи гривен. Численность сотрудников — 501.
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На втором месте — Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (102,0 тысячи гривен) В НКРЭКУ работают 518 человек.
На третьем месте — Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) — 86,2 тысяч гривен. Численность сотрудников — 368 человек.
Зарплаты чиновников выросли на 20%: в каких ведомствах платят больше всего

Зарплата руководства

Средняя зарплата руководства ведомств составляет 126,6 тысяч гривен.
Самые высокие зарплаты среди 502 руководителей в следующих ведомствах:
  • НКРЭКУ — 470,4 тысячи гривен (7 человек),
  • НАПК — 276,3 тысячи гривен (5 чиновников),
  • Национальное агентство Украины по вопросам искусства и художественного образования — 236,8 тысячи гривен (2 человека).
Зарплаты чиновников выросли на 20%: в каких ведомствах платят больше всего
Отметим также, что ранее председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике и нардеп Даниил Гетманцев раскритиковал миллионные зарплаты госслужащих, несмотря на отсутствие результатов их работы.
«Я неоднократно повторял, что не готов играть в популизм, и позиция у меня здесь достаточно четкая. Государственные служащие не могут работать бесплатно, у них должна быть конкурентная зарплата. Тем не менее, эти деньги чиновники должны получать за эффективную работу. Когда же человек получает более миллиона гривен зарплаты из бюджета в год, а результаты работы у него ноль — такие случаи недопустимы», — написал он.
Поэтому, по его словам, когда речь идет о зарплатах чиновников и госслужащих, должны быть установлены KPI и производиться прозрачная честная оценка эффективности работы. Продолжение пребывания в должности, по мнению Гетманцева, должно напрямую зависеть от выполнения или невыполнения этих KPI. Соответственно должны быть четкие критерии, KPI, для всех органов исполнительной власти, и для министерств тоже.
По материалам:
РБК-Україна
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