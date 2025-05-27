Какие надбавки к зарплатам получают бюджетники — Finance.ua

Какие надбавки к зарплатам получают бюджетники Сегодня 09:00 — Казна и Политика

Какие надбавки к зарплатам получают бюджетники

49,25 тысячи гривен. По сравнению с январем прошлого года (38,6 тысячи гривен) зарплата увеличилась на 27,6%. В начале 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила По сравнению с январем прошлого года (38,6 тысячи гривен) зарплата увеличилась

Зарплата чиновников значительно превышает средний уровень по Украине. По данным ПФУ, в январе зарплата составила 18,7 тысячи гривен. За год она выросла на 24,6%.

Также украинским работникам бюджетных учреждений предусмотрены различные виды надбавок, которые могут превышать должностные оклады.

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Виды надбавок к заработной плате и размеры в 2025 году

Заработная плата работников бюджетных учреждений состоит из должностного оклада (тарифные ставки), доплат, премий, поощрительных и компенсационных выплат. В основном выделяют следующие виды надбавок к заработной плате для бюджетников:

надбавка за сложность и напряженность работы;

надбавка за особо важную работу;

надбавка за высокие достижения в работе;

прибавка за классность для водителей;

надбавка за использование иностранного языка;

надбавка за спортивные звания;

надбавка за почетные звания;

надбавка на особые условия труда.

Они отличаются в зависимости от занимаемой должности работника и профиля учреждения.

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Надбавка за сложную и напряженную работу

В вопросе начисления соответствующей надбавки принимают во внимание квалификацию, компетентность, ответственность, инициативность, усердие, загрузку. Размер надбавки работника бюджетного учреждения совокупно может превышать 50% оклада.

Надбавка за особо важную работу

Особенно важная работа предусматривает надбавку в 50% должностного оклада работника. Ее устанавливают на конкретный срок, то есть на время выполнения такого характера работы. Ее применяют тогда, когда нужно простимулировать выполнение определенной работы быстрее и качественнее.

Если работнику назначили надбавку за особо важную работу или за высокие достижения, то они совокупно не могут быть выше половины оклада.

Прибавка за знание языков

В Украине предусмотрено увеличение надбавки бюджетникам за знание используемых в работе языков. Предусмотрены следующие размеры в зависимости от количества языков:

10% - за один европейский язык;

15% - за один восточный, угро-финский или африканский язык;

25% - за два языка и более.

Соответствующие размеры не суммируются.

Прибавки за классность назначают водителям. Они зависят от класса в процентах по тарифной ставке за отработанное время.

Прибавка за спортивные звания

Доплаты к должностному окладу за спортивные звания назначаются в следующих размерах:

за мастера спорта — 10%;

за мастера спорта международного класса — 15%;

за заслуженного тренера, заслуженного мастера спорта — 20%.

Однако есть нюансы, если есть несколько званий одновременно.

Прибавка за почетные звания

Определяется почетное звание профиля деятельности работника в должности и назначается надбавка в следующих пропорциях:

за «заслуженного» — 20%;

за «народного» — 40%.

Если есть оба звания, то прибавка устанавливается в размере 40% должностного оклада.

Прибавка за особые условия труда

Прибавка зависит от категории работника и территории, где расположено учреждение, ведь назначается за работу тем работникам, которые выполняют полномочия непосредственно там, где ведутся боевые действия. Предельный размер колеблется от 50 до 100%.

включительно выросли на 61%. В последний месяц осени средняя зарплата в центральных государственных органах составила 62 тысячи гривен. По данным Министерства финансов, в начале года она составила 38,6 тысяч гривен. Таким образом зарплата чиновников в 3,4 раза превышает средний уровень в стране. Напомним, зарплаты чиновников в Украине в период с января по ноябрь 2024 годаВ последний месяц осени средняя зарплата в центральных государственных органах составила 62 тысячи гривен. По данным Министерства финансов, в начале года она составила 38,6 тысяч гривен. Таким образом зарплата чиновников в

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Справка Finance.ua:

По итогам 2024 года зарплата выросла на 61% и кое-где достигает более 300 тыс. гривен. Кто из чиновников и в каких областях получает наибольшую и наименьшую зарплату, рассказывает Finance.ua в статье:

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