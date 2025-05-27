Какие надбавки к зарплатам получают бюджетники — Finance.ua

Какие надбавки к зарплатам получают бюджетники
В начале 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 49,25 тысячи гривен. По сравнению с январем прошлого года (38,6 тысячи гривен) зарплата увеличилась на 27,6%.
Зарплата чиновников значительно превышает средний уровень по Украине. По данным ПФУ, в январе зарплата составила 18,7 тысячи гривен. За год она выросла на 24,6%.
Также украинским работникам бюджетных учреждений предусмотрены различные виды надбавок, которые могут превышать должностные оклады.
Об этом говорится в законе № 108/95-ВР «Об оплате труда», пишет novyny.live.
Виды надбавок к заработной плате и размеры в 2025 году
Заработная плата работников бюджетных учреждений состоит из должностного оклада (тарифные ставки), доплат, премий, поощрительных и компенсационных выплат. В основном выделяют следующие виды надбавок к заработной плате для бюджетников:
- надбавка за сложность и напряженность работы;
- надбавка за особо важную работу;
- надбавка за высокие достижения в работе;
- прибавка за классность для водителей;
- надбавка за использование иностранного языка;
- надбавка за спортивные звания;
- надбавка за почетные звания;
- надбавка на особые условия труда.
Они отличаются в зависимости от занимаемой должности работника и профиля учреждения.
Надбавка за сложную и напряженную работу
В вопросе начисления соответствующей надбавки принимают во внимание квалификацию, компетентность, ответственность, инициативность, усердие, загрузку. Размер надбавки работника бюджетного учреждения совокупно может превышать 50% оклада.
Надбавка за особо важную работу
Особенно важная работа предусматривает надбавку в 50% должностного оклада работника. Ее устанавливают на конкретный срок, то есть на время выполнения такого характера работы. Ее применяют тогда, когда нужно простимулировать выполнение определенной работы быстрее и качественнее.
Если работнику назначили надбавку за особо важную работу или за высокие достижения, то они совокупно не могут быть выше половины оклада.
Прибавка за знание языков
В Украине предусмотрено увеличение надбавки бюджетникам за знание используемых в работе языков. Предусмотрены следующие размеры в зависимости от количества языков:
- 10% - за один европейский язык;
- 15% - за один восточный, угро-финский или африканский язык;
- 25% - за два языка и более.
Соответствующие размеры не суммируются.
Прибавки за классность назначают водителям. Они зависят от класса в процентах по тарифной ставке за отработанное время.
Прибавка за спортивные звания
Доплаты к должностному окладу за спортивные звания назначаются в следующих размерах:
- за мастера спорта — 10%;
- за мастера спорта международного класса — 15%;
- за заслуженного тренера, заслуженного мастера спорта — 20%.
Однако есть нюансы, если есть несколько званий одновременно.
Прибавка за почетные звания
Определяется почетное звание профиля деятельности работника в должности и назначается надбавка в следующих пропорциях:
- за «заслуженного» — 20%;
- за «народного» — 40%.
Если есть оба звания, то прибавка устанавливается в размере 40% должностного оклада.
Прибавка за особые условия труда
Прибавка зависит от категории работника и территории, где расположено учреждение, ведь назначается за работу тем работникам, которые выполняют полномочия непосредственно там, где ведутся боевые действия. Предельный размер колеблется от 50 до 100%.
Напомним, зарплаты чиновников в Украине в период с января по ноябрь 2024 года включительно выросли на 61%. В последний месяц осени средняя зарплата в центральных государственных органах составила 62 тысячи гривен. По данным Министерства финансов, в начале года она составила 38,6 тысяч гривен. Таким образом зарплата чиновников в 3,4 раза превышает средний уровень в стране.
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Справка Finance.ua:
- По итогам 2024 года зарплата выросла на 61% и кое-где достигает более 300 тыс. гривен. Кто из чиновников и в каких областях получает наибольшую и наименьшую зарплату, рассказывает Finance.ua в статье:
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