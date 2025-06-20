За пять лет в Украине сократили более 40 тысяч государственных служащих — Finance.ua

За пять лет в Украине сократили более 40 тысяч государственных служащих Сегодня 15:05 — Казна и Политика

За пять лет в Украине сократили более 40 тысяч государственных служащих

В Украине за последние пять лет значительно снизили количество должностей в государственной службе.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству.

По словам Шмыгаля, за пять лет было сокращено 66 тысяч вакансий в госслужбе, а также 43 тысячи государственных служащих. Он отметил, что это уже позволило сэкономить значительные средства из государственного бюджета.

«Это вклад правительства в экономию государственных средств, который уже сделан», — отметил премьер.

Шмыгаль также напомнил, что финансирование оборонных потребностей Украина осуществляет исключительно за свой счет. А другие расходы — социальные, бюджетные и экономические программы — в основном покрываются за счет поддержки международных партнеров.

Глава правительства заверил, что Кабинет Министров продолжает политику сокращения нецелевых расходов и работает над дерегуляцией.

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Напомним, в 2022 году Министерство цифровой трансформации презентовало реформу, которая имела целью значительно сократить количество госслужащих. На тот момент, по данным Национального агентства по вопросам государственной службы, в Украине работало 168,2 тысячи чиновников, еще 32,8 тысячи должностей были вакантными. То есть общая численность аппарата государственной службы составляла около 205 тысяч человек.

По состоянию на 1 января 2024 г. количество работающих государственных служащих составило 169 тысяч. За год фактическая численность работников госслужбы сократилась до 156 276 человек.

В 2024 году для чиновников изменили и систему начисления зарплат. Теперь 70% составляет оклад и только 30% премии.

Справка Finance.ua:

по данным Минфина, в апреле 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 57,2 тысячи гривен. По сравнению с апрелем прошлого года (48,0 тысячи гривен) она увеличилась на 19,3%. Лидирует по уровню зарплат Счетная палата — 117,5 тысячи гривен. Численность сотрудников — 501;

Даниил Гетманцев раскритиковал миллионные зарплаты госслужащих, несмотря на отсутствие результатов их работы. Он предлагает ввести KPI для госслужащих;



по данным Национального агентства по вопросам государственной службы, по состоянию на апрель 2025 мобилизовано 8% госслужащих. Среди тех, кто на фронте, есть и потери.



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