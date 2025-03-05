Шмыгаль: в Украине сократили 30 тысяч чиновников, это помогает экономить госбюджет — Finance.ua
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Шмыгаль: в Украине сократили 30 тысяч чиновников, это помогает экономить госбюджет

Казна и Политика
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Шмыгаль: в Украине сократили 30 тысяч чиновников, это помогает экономить госбюджет
Шмыгаль: в Украине сократили 30 тысяч чиновников, это помогает экономить госбюджет
За три года большой войны количество государственных служащих в Украине сократили почти на 30%.
Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге.
Он рассказал, что правительство постоянно ищет, где можно сэкономить и оптимизировать бюджет, чтобы более эффективно использовать его. Все налоги идут на финансирование сил обороны Украины. Бюджет военных на этот год составляет 2,2 трлн гривен — Украина собирает чуть меньше, но также привлекает ссудный ресурс через облигации.

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Помощь партнеров — почти 1,3 трлн гривен — идет на закрытие гражданских нужд.
«Постоянно идет оптимизация органов управления, центральных органов исполнительной власти, министерств. За этот период мы сократили количество чиновников почти на 30%. Более чем на 30 тысяч сократилось количество чиновников. Это важный элемент экономии государственного бюджета за последние три года», — сказал Шмыгаль.
В частности, он отметил, что правительство «активно смотрит в сторону цифровизации» услуг, которая позволяет сократить количественный состав бюрократов и чиновников.
Напомним, по данным Минфина, в начале 2024 года средняя зарплата чиновников в центральных государственных органах составила 38,6 тыс. гривен. С января по ноябрь она выросла на 61% — до 62 тыс. гривен. В общей сложности такие зарплаты получают 21,7 тысячи чиновников. Для сравнения, средняя зарплата чиновников в три раза больше средней зарплаты в Украине.
По материалам:
hromadske
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