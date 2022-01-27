В Дії появились сертификаты о бустерной дозе

В приложении «Дія» с 1 февраля появились сертификаты о получении вакцинации от COVID-19 бустерной дозой.

Кроме того, все сертификаты о вакцинации (как внутренней, так и международной) сократили срок действия до 270 дней.

Документ, подтверждающий получение бустерной дозы вакцины, генерируется как отдельный сертификат сроком действия 270 дней с момента последней вакцинации.

В документе указывается только производитель вакцины, которой осуществлялась бустерная вакцинация.

Предыдущий сертификат остается в приложении.