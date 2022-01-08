День финансов: новые зарплаты медиков, запуск программы «єСубсидія», больше доступных услуг в «Дії»

В среду, 12 января, расскажем о планах правительства снизить налоги на зарплату и запустить программу «єСубсидія» по аналогии с «єПідтримкою».
Снижение налогов на зарплату. Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что народные депутаты планируют уменьшение эффективного налогообложения на зарплату с 37% до 25% в течение пяти лет. Он уточнил, что сейчас номинальная ставка налогообложения составляет 42%, а эффективная ставка — 37%.
Зарплаты медиков. Сегодня Кабинет министров принял решение о повышении заработных плат медицинских работников с 1 января 2022 года. Так, размер зарплаты за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда составит: на уровне не менее 20 тыс. грн – врачам и профессионалам с высшим немедицинским образованием, допущенным к медицинской деятельности в медицинских учреждениях; на уровне не менее 13,5 тыс. грн – специалистам с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием.
Вместе с тем советник президента Украины Олег Устенко предупредил, что украинцам необходимо готовиться к росту цен на продукты на 10−20%. Причина кроется в высоких инфляционных рисках на мировых рынках.
Депозиты в monobank. monobank увеличил срок действия длинных депозитов в гривне. С 11 января можно открывать депозиты в гривне без права досрочного расторжения на более длительные сроки действия: 15,18 или 24 месяца с выгодными ставками.
Запуск программы «єСубсидія» по аналогии с «єПідтримкою». Заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма допускает запуск программы «єСубсидія» с выплатами на карту, которые можно потратить только на оплату коммунальных услуг, по аналогии с программой «єПідтримка».
Добавим, что премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня сказал, что к концу 2022 года Кабмин планирует увеличить до 130 количество доступных услуг в «Дії».
Перерасчет пенсий задним числом. Минсоцполитики подготовило документ о перерасчете пенсий лицам, уволенным из разведывательных органов. Пенсии бывшим разведчикам пересчитают с 1 августа 2021 года. Реализация акта потребует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины: 106 млн грн за 2021 год, 293 млн гривен на 2022 год.
Курс гривны в 2022 году. По мнению инвестиционного банкира Сергея Фурсы, на сегодняшний день объективных экономических причин для падения гривны нет. Но для укрепления украинской денежной единицы в новом году ситуация не самая благоприятная.
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