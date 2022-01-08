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Гетманцев анонсировал снижение налогов на зарплату с 37% до 25%

Гетманцев анонсировал снижение налогов на зарплату с 37% до 25%

Народные депутаты планируют уменьшение эффективного налогообложения на зарплату с 37% до 25% в течение пяти лет.

Об этом заявил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Youtube-каналу «Юридична консультація — YANKIV».

«Мы предлагаем снизить эффективную ставку с 37% до 30%, а затем ежегодно уменьшать ее на 1% до 25%», — заявил Гетманцев.

Он уточнил, что сейчас номинальная ставка налогообложения составляет 42%, а эффективная ставка — 37%. Сейчас налогообложение заработных плат имеет такую структуру:

  • единый социальный взнос (ЕСВ) — 22%;
  • налог на доходы физлиц (НДФЛ) — 18%;
  • военный сбор — 1,5%.

Эффективная ставка меньше за счет того, что ЕСВ начисляется на всю зарплату, а НДФЛ — на размер зарплаты уже без ЕСВ.

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«По юридическим лицам — планируем ввести налог на выведенный капитал по польской модели — для юрлиц с оборотом до 200 млн грн в год», — добавил председатель налогового комитета.

По его словам, основные изменения, которые должны быть сделаны, — это изменения в исполнительной власти.

«Мы уже 10 лет говорим о том, что Налоговая служба должна стать сервисом. Но этого нет. И мы не можем это обеспечить, несмотря на нашу политическую волю», — сказал Гетманцев.

По материалам The page
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