Гетманцев анонсировал снижение налогов на зарплату с 37% до 25%

Народные депутаты планируют уменьшение эффективного налогообложения на зарплату с 37% до 25% в течение пяти лет.
Об этом заявил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Youtube-каналу «Юридична консультація — YANKIV».
«Мы предлагаем снизить эффективную ставку с 37% до 30%, а затем ежегодно уменьшать ее на 1% до 25%», — заявил Гетманцев.
Он уточнил, что сейчас номинальная ставка налогообложения составляет 42%, а эффективная ставка — 37%. Сейчас налогообложение заработных плат имеет такую структуру:
Эффективная ставка меньше за счет того, что ЕСВ начисляется на всю зарплату, а НДФЛ — на размер зарплаты уже без ЕСВ.
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«По юридическим лицам — планируем ввести налог на выведенный капитал по польской модели — для юрлиц с оборотом до 200 млн грн в год», — добавил председатель налогового комитета.
По его словам, основные изменения, которые должны быть сделаны, — это изменения в исполнительной власти.
«Мы уже 10 лет говорим о том, что Налоговая служба должна стать сервисом. Но этого нет. И мы не можем это обеспечить, несмотря на нашу политическую волю», — сказал Гетманцев.
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