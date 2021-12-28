Finance.ua ищет людей для исследования рынка страхования. Вознаграждение 700 грн

Finance.ua приглашает читателей принять участие в исследовании рынка страхования. Для этого мы ищем участников с опытом пользования страховыми услугами.

Исследование будет проводиться оффлайн в Киеве. Вознаграждение за участие – 700 грн. Для удобства время и место будет согласовываться с каждым участником отдельно.

Для участия нужно заполнить анкету. Наши менеджеры свяжутся с вами после отправки анкеты и помогут со всеми вопросами, которые возникнут.

Последний день подачи анкеты – 17 января 2022 года.