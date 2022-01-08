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Части украинцев пересчитают пенсии задним числом: кому и на сколько

Части украинцев пересчитают пенсии задним числом: кому и на сколько

Министерство социальной политики Украины подготовило проект постановления Кабинета министров о перерасчете пенсий лицам, уволенным из разведывательных органов. Пенсии бывшим разведчикам повысят с 1 августа 2021 года.

Об этом cвидетельствует проект, который был размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Кого касается перерасчет пенсий? Пенсии планируется пересчитать военнослужащим разведывательных органов (кроме военнослужащих срочной службы).

Согласно проекту, перерасчет проведут с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором вступило в силу постановление Кабинета министров Украины от 14 июля 2021 года № 729, то есть с 1 августа.

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Этим постановлением Кабмина было установлено, что должностные оклады военнослужащих разведывательных органов устанавливаются в соответствии с размерами должностных окладов военнослужащих Вооруженных сил, с коэффициентом:

  • для военнослужащих кадрового состава — 1,8;
  • для военнослужащих, не относящихся к кадровому составу, — 1,4.

Если в результате пересчета, предусмотренного проектом постановления, размер пенсии уменьшится, сохранится размер ранее назначенной пенсии.

Сколько нужно средств из бюджета? Реализация акта потребует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины: 106 млн грн за 2021 год, 293 млн гривен на 2022 год. Эти расходы предполагается обеспечить за бюджетной программой 2 506 080 «Финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда».

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Постановление Кабмина № 729 об должностных окладов военнослужащих разведывательных органов вступило в силу в июле 2021 года. В то же время перерасчета пенсий тогда не произошло.

«Реализация акта будет иметь положительное влияние на интересы бывших военнослужащих разведывательных органов, пенсии которым назначены по нормам закона № 2262 «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», — говорится в пояснительной записке к проекту.

По материалам РБК-Украина
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