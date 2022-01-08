Почему люди с 50-летним стажем получают низкую пенсию — разъяснение ПФУ

В “Пенсионном курьере” рассказали, почему у людей с 50-летним стажем пенсия составляет всего 2200 грн. Finance.ua передает детали.

“Размер пенсии зависит от двух показателей — зарплаты и стажа, и если один из этих показателей невысокий, то, соответственно, и размер пенсии получается небольшим”, – сказано в сообщении.

Как отмечается, если у человека много стажа, но зарплата была невысокая, то и размер пенсии, исчисленный из его индивидуальных показателей, недотягивает даже до 2200 грн, тогда ему и дают доплату до этой суммы.

“Для этого и введена эта модель – доплата до 2200, чтобы люди, у которых большой стажа, но была маленькая зарплата, получали хоть немного большую пенсионную выплату. Если бы не было столько лет стажа, пенсия вообще была бы 1934 грн, прожиточный минимум и все”, – объясняет заместитель директора Департамента пенсионного обеспечения ПФУ Галина Мастюгина.

Справка Finance.ua:

люди, которые давно оформили пенсию по возрасту и после этого продолжили работать, нередко сталкиваются с тем, что в ходе очередного перерасчета по стажу и зарплате за время, отработанное после выхода на пенсию, Пенсионные фонды занижают выплаты;

украинцы могут рассчитывать на максимальную пенсию, если их официальная заработная плата составляет не менее 91 тысячи гривен;