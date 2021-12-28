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Украинки получат доплаты до пенсии: кому и сколько достанется

Украинки получат доплаты до пенсии: кому и сколько достанется

Женщины, которые выйдут на пенсию в 2022 году, получат надбавку к пенсии. Доплата будет ежемесячной и пожизненной и может достигать 25% от размера пенсии.

Кто может получить доплату? Правительство ввело прибавку к пенсии, как компенсацию за увеличение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет.

Деньги за более поздний выход на пенсию начали компенсировать женщинам с октября 2011 года.

Размер доплаты зависит от суммы пенсии, начисленной по возрасту. Доплата в размере 2,5% была назначена за каждые шесть месяцев “просроченного” выхода на пенсию.

Отметим, что 25% доплаты получили женщины 1961 года рождения, вышедшие на пенсию в 2021 году в 60 лет.

Переходный период на новый пенсионный возраст для женщин закончился в прошлом году. Соответственно и доплата больше не будет расти. Тогда была введена компенсация в размере 9% от начисленной пенсии для женщин 1962 года рождения, которые выйдут на пенсию в 2022 году.

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Таким образом, если женщине начислили 3000 гривен пенсии, то с доплатой она ежемесячно будет получать 3270 гривен.

Но, размер компенсации привязан не к моменту выхода на пенсию, а к году рождения женщины. То есть, украинке, родившейся в декабре 1961 года, обратившейся за пенсией в январе 2022 года, назначат доплату к пенсии в размере 25%, а не 9%.

Справка Finance.ua:

  • неработающее лицо, которое достигло общего пенсионного возраста, но не приобрело права на пенсионную выплату в связи с отсутствием страхового стажа, может оформить временную государственную социальную помощь. По ссылке мы рассказывали о порядке оформления указанной помощи;
  • в Украине размер пенсии зависит всего от трех показателей: средняя зарплата по стране, личная зарплата пенсионера и стаж. Есть еще один показатель, который напрямую на формулу расчета выплаты не влияет, однако в целом также играет свою роль – размер минимальной зарплаты в стране. Подробности о формуле, по которой украинцам насчитывают пенсии, читайте тут.
По материалам Сегодня
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