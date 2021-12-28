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Как получить социальную помощь лицам без необходимого пенсионного стажа

Как получить социальную помощь лицам без необходимого пенсионного стажа

Неработающее лицо, которое достигло общего пенсионного возраста, но не приобрело права на пенсионную выплату в связи с отсутствием страхового стажа, может оформить временную государственную социальную помощь. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших деньгах, рассказывает о порядке оформления указанной помощи.

Как отмечают эксперты Бюро бесплатной правовой помощи, процедура назначения помощи регламентирована Постановлением КМУ № 1098. При этом получить помощь вместо пенсии могут только те, кто на момент оформления соцвыплат имеет не менее 15 лет страхового стажа.

Отметим также, что деньги будут выплачиваться до достижения такими лицами возраста, с которого они приобретают право на пенсионную выплату.

Как получить соцвыплату? Для назначения временной финансовой помощи лицам без необходимого пенсионного стажа необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту прописки или по адресу фактического проживания.

К заявлению на оформление пособия нужно приложить следующие документы:

  • документ, удостоверяющий личность и ее место жительства и ИНН;
  • справку об имеющемся страховом стаже (выдается в Пенсионном фонде по запросу лица);
  • декларацию о доходах и имущественном состоянии (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи) за последние полгода, предшествующие месяцу обращения за назначением пособия.

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Если временная денежная помощь (социальная пенсия) оформляется не по адресу прописки, а по месту фактического проживания пенсионера, к вышеперечисленному списку документов должна прилагаться справка о неполучении такой помощи в Управлении труда и социальной защиты населения по зарегистрированному месту жительства.

Сроки. Временная финансовая помощь назначается со дня, наступающего после даты достижения пенсионного возраста, установленного ч. 1 ст. 26 ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», при условии, что обращение за оформлением денежных выплат последовало не позднее чем через 3 месяца после достижения такого возраста.

Если сроки не были соблюдены и пенсионер обратился в органы соцзащиты через трехмесячный период, денежная помощь назначается со дня обращения за ней, то есть с даты подачи всех необходимых документов и справок.

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Соцпомощь от государства выплачивается в денежной форме ежемесячно на текущие счета в банках или через национального оператора почтовой связи. Выбор способа получения выплат остается на усмотрение получателя пособия.

Однако не все лица, которым не хватает трудового стажа для оформления пенсии, имеют право на получение временной финансовой помощи от государства. Так, соцпомощь пенсионерам не назначается в случае, если:

  • лицо получает пенсию (в т. ч. социальную), работает или ведет другую деятельность, связанную с получением дохода;
  • кто-либо из членов семьи в течение года перед обращением за временной помощью совершил покупку (оплату услуг) на сумму более 50 тыс. гривен;
  • среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одно лицо за предыдущие полгода превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;
  • в результате выборочной проверки выявлены дополнительные источники для существования, не указанные в декларации о доходах и имуществе (сдача в аренду жилого помещения (дома), заработок членов семьи, которые официально не трудоустроены и тому подобное);
  • в собственности лица или членов его семьи есть вторая квартира (дом) при условии, что общая площадь жилья превышает 21 кв. м на 1 члена семьи и дополнительно 10,5 кв. м на семью, или более одного автомобиля (другого транспортного средства, механизма).

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Однако, как и с оформлением субсидии, временная финансовая помощь пенсионерам, которые не имеют достаточного пенсионного стажа, может назначаться вопреки некоторым вышеуказанным ограничением по заключению комиссии, если в составе семьи есть человек с инвалидностью. Решение принимается после обследования материально-бытовых условий лица, обратившегося за назначением такой помощи. Обжаловать решение соцзащиты можно в органе исполнительной власти высшего уровня или в суде.

По материалам Finance.UA
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