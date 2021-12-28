Как получить социальную помощь лицам без необходимого пенсионного стажа

Неработающее лицо, которое достигло общего пенсионного возраста, но не приобрело права на пенсионную выплату в связи с отсутствием страхового стажа, может оформить временную государственную социальную помощь. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших деньгах, рассказывает о порядке оформления указанной помощи.
Как отмечают эксперты Бюро бесплатной правовой помощи, процедура назначения помощи регламентирована Постановлением КМУ № 1098. При этом получить помощь вместо пенсии могут только те, кто на момент оформления соцвыплат имеет не менее 15 лет страхового стажа.
Отметим также, что деньги будут выплачиваться до достижения такими лицами возраста, с которого они приобретают право на пенсионную выплату.
Как получить соцвыплату? Для назначения временной финансовой помощи лицам без необходимого пенсионного стажа необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту прописки или по адресу фактического проживания.
К заявлению на оформление пособия нужно приложить следующие документы:
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Если временная денежная помощь (социальная пенсия) оформляется не по адресу прописки, а по месту фактического проживания пенсионера, к вышеперечисленному списку документов должна прилагаться справка о неполучении такой помощи в Управлении труда и социальной защиты населения по зарегистрированному месту жительства.
Сроки. Временная финансовая помощь назначается со дня, наступающего после даты достижения пенсионного возраста, установленного ч. 1 ст. 26 ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», при условии, что обращение за оформлением денежных выплат последовало не позднее чем через 3 месяца после достижения такого возраста.
Если сроки не были соблюдены и пенсионер обратился в органы соцзащиты через трехмесячный период, денежная помощь назначается со дня обращения за ней, то есть с даты подачи всех необходимых документов и справок.
Соцпомощь от государства выплачивается в денежной форме ежемесячно на текущие счета в банках или через национального оператора почтовой связи. Выбор способа получения выплат остается на усмотрение получателя пособия.
Однако не все лица, которым не хватает трудового стажа для оформления пенсии, имеют право на получение временной финансовой помощи от государства. Так, соцпомощь пенсионерам не назначается в случае, если:
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Однако, как и с оформлением субсидии, временная финансовая помощь пенсионерам, которые не имеют достаточного пенсионного стажа, может назначаться вопреки некоторым вышеуказанным ограничением по заключению комиссии, если в составе семьи есть человек с инвалидностью. Решение принимается после обследования материально-бытовых условий лица, обратившегося за назначением такой помощи. Обжаловать решение соцзащиты можно в органе исполнительной власти высшего уровня или в суде.
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