0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 59 0

Как получить пенсионное удостоверение

Как получить пенсионное удостоверение

Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, рассказывает о механизме оформления, изготовления и выдачи пенсионного удостоверения.

Пенсионное удостоверение – главный документ, подтверждающий статус пенсионера. Кроме того, его необходимо предъявить для пользования льготами в праве на проезд в общественном транспорте, в отдельных случаях — для получения скидки при расчете в торговой сети или аптеках.

Кстати, о зарплатах, пенсиях и других соцвыплатах мы рассказываем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь и вы! 🤫

Как отмечают в Пенсионном фонде, сейчас есть возможность заказать два вида пенсионных удостоверений:

  • электронное пенсионное удостоверение – содержит банковское платежное приложение;
  • бумажное пенсионное удостоверение.

При этом услуга является абсолютно бесплатной.

Как получить документ? Пенсионное удостоверение также можно заказать двумя способами:

  • на основании заявления, которое подается лично или законным представителем в любой территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Документы, необходимые для оформления пенсионного удостоверения:

  • анкета (заполняется специалистом органа Пенсионного фонда Украины или формируется автоматически на веб-портале);
  • паспорт гражданина Украины;
  • документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании;
  • цветное фото размером 3*2,5.

«Карта киевлянина»: как оформить и где может помочь

Для того чтобы воспользоваться электронной услугой веб-портала, пользователь должен авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) – через закладку веб-портала «ЭЦП».

Электронную подпись можно получить в аккредитованных центрах сертификации ключей (АЦСК) и в банковских учреждениях. Ознакомиться с полным списком АЦСК, квалифицированную электронную подпись которых поддерживает веб-портал ПФУ, можно в выпадающем списке окна «выберите АЦСК».

Важно! Пока что электронное пенсионное удостоверение можно заказать, если вы получаете пенсию через банковские отделения АО «Ощадбанк». Электронное пенсионное удостоверение, как платежная карта, выдается сроком на три года.

В случае если пенсионное удостоверение стало непригодным для пользования, утрачено, изменился вид пенсии или срок действия пенсионного удостоверения, необходимо еще раз удобным для вас способом подать заявление на изготовление нового удостоверения с вышеупомянутыми документами.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.