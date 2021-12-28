Как получить пенсионное удостоверение

Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, рассказывает о механизме оформления, изготовления и выдачи пенсионного удостоверения.
Пенсионное удостоверение – главный документ, подтверждающий статус пенсионера. Кроме того, его необходимо предъявить для пользования льготами в праве на проезд в общественном транспорте, в отдельных случаях — для получения скидки при расчете в торговой сети или аптеках.
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Как отмечают в Пенсионном фонде, сейчас есть возможность заказать два вида пенсионных удостоверений:
При этом услуга является абсолютно бесплатной.
Как получить документ? Пенсионное удостоверение также можно заказать двумя способами:
Документы, необходимые для оформления пенсионного удостоверения:
Для того чтобы воспользоваться электронной услугой веб-портала, пользователь должен авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) – через закладку веб-портала «ЭЦП».
Электронную подпись можно получить в аккредитованных центрах сертификации ключей (АЦСК) и в банковских учреждениях. Ознакомиться с полным списком АЦСК, квалифицированную электронную подпись которых поддерживает веб-портал ПФУ, можно в выпадающем списке окна «выберите АЦСК».
Важно! Пока что электронное пенсионное удостоверение можно заказать, если вы получаете пенсию через банковские отделения АО «Ощадбанк». Электронное пенсионное удостоверение, как платежная карта, выдается сроком на три года.
В случае если пенсионное удостоверение стало непригодным для пользования, утрачено, изменился вид пенсии или срок действия пенсионного удостоверения, необходимо еще раз удобным для вас способом подать заявление на изготовление нового удостоверения с вышеупомянутыми документами.
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