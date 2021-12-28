Как получить пенсионное удостоверение

Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, рассказывает о механизме оформления, изготовления и выдачи пенсионного удостоверения.

Пенсионное удостоверение – главный документ, подтверждающий статус пенсионера. Кроме того, его необходимо предъявить для пользования льготами в праве на проезд в общественном транспорте, в отдельных случаях — для получения скидки при расчете в торговой сети или аптеках.

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Как отмечают в Пенсионном фонде, сейчас есть возможность заказать два вида пенсионных удостоверений:

электронное пенсионное удостоверение – содержит банковское платежное приложение;

бумажное пенсионное удостоверение.

При этом услуга является абсолютно бесплатной.

Как получить документ? Пенсионное удостоверение также можно заказать двумя способами:

на основании заявления, которое подается лично или законным представителем в любой территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

или с помощью дистанционной формы обслуживания граждан — веб-портала электронных услуг ПФУ .

Документы, необходимые для оформления пенсионного удостоверения:

анкета (заполняется специалистом органа Пенсионного фонда Украины или формируется автоматически на веб-портале);

паспорт гражданина Украины;

документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании;

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Для того чтобы воспользоваться электронной услугой веб-портала, пользователь должен авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) – через закладку веб-портала «ЭЦП».

Электронную подпись можно получить в аккредитованных центрах сертификации ключей (АЦСК) и в банковских учреждениях. Ознакомиться с полным списком АЦСК, квалифицированную электронную подпись которых поддерживает веб-портал ПФУ, можно в выпадающем списке окна «выберите АЦСК».

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Важно! Пока что электронное пенсионное удостоверение можно заказать, если вы получаете пенсию через банковские отделения АО «Ощадбанк». Электронное пенсионное удостоверение, как платежная карта, выдается сроком на три года.

В случае если пенсионное удостоверение стало непригодным для пользования, утрачено, изменился вид пенсии или срок действия пенсионного удостоверения, необходимо еще раз удобным для вас способом подать заявление на изготовление нового удостоверения с вышеупомянутыми документами.