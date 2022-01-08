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monobank увеличил сроки действия длинных депозитов

monobank увеличил сроки действия длинных депозитов

monobank увеличил срок действия длинных депозитов в гривне.

Об этом говорится в сообщении банка, которое он разослал своим клиентам, — передает «Минфин».

Что меняется:

С 11 января можно открывать депозиты в гривне без права досрочного расторжения на более длительные сроки действия: 15,18 или 24 месяца с выгодными ставками.

Справка Finance.ua:

  • ранее совладелец monobank Олег Гороховский заявил в интервью НВ, что «банк для котиков» может создать собственный маркетплейс;
  • также в мобильном банке monobank появилась возможность оставить заявку на подключение к торговле ценными бумагами;
  • кроме того, monobank с 1 декабря изменил процентную ставку по депозитам в гривне.

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По материалам Минфин.com.ua
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