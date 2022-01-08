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У президента допускают запуск программы «єСубсидії» по аналогии с «єПідтримкою»

У президента допускают запуск программы «єСубсидії» по аналогии с «єПідтримкою»

Заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма допускает запуск программы «єСубсидія» с выплатами на карту, которые можно потратить только на оплату коммунальных услуг, по аналогии с программой «єПідтримка».

Об этом он сказал в интервью «Интерфакс-Украина».

«Будем ее (программу «єПідтримка», — Ред.) активно развивать. Настроим систему платежей, а следующим шагом благодаря такой системе наведем порядок с субсидиями. Что мешает выпустить «єСубсидію»?” — заявил Шурма.

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По его словам, речь идет о выплатах на карту для оплаты коммунальных услуг, что позволит верифицировать каждого получателя субсидии.

«Сама „єПідтримка“ ежемесячно будет пополняться новыми направлениями и продуктами. И параллельно появится еще десяток таких продуктов», — добавил замглавы ОП.

Напомним, 15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что каждый полностью вакцинированный украинец получит от государства тысячу гривен через приложение «Дія».

Сейчас это можно сделать только на цифровые карты, однако отдельные банки начинают выдачу физических карт.

По материалам Економічна Правда
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