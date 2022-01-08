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День финансов: «налог на Google», тарифы на газ, список банков для выплаты пенсий

День финансов: «налог на Google», тарифы на газ, список банков для выплаты пенсий

Вторник, 11 января: какие тарифы на газ будут действовать в течение года и что означает «налог на Google»:

«Налог на Google». Закон «о налоге на Google» полностью вступил в силу с 1 января 2022 года. Документ вводит европейские нормы и обязывает международные интернет-компании платить 20% налога на добавленную стоимость (НДС) в Украине. В законе прописано, что нерезиденты будут включены в перечень лиц, которые регистрируются плательщиками НДС в Украине.

Тарифы на газ для украинцев. С 1 мая 2022 года украинцы получат новые тарифы на газ, которые будут действовать в течение целого года. По словам главы «Нафтогаза» Юрия Витренко, цены на газ в Украине не могут существовать отдельно от европейских, поскольку наша страна интегрирована в европейский рынок газа.

Список банков для выплаты пенсий. Министерство финансов Украины обновило перечень уполномоченных банков, через которые производится выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений. В списке на 1 января 2022 года значатся 46 банков.

Кстати, количество банков в Украине в ближайшие годы будет сокращаться. На 2022 год намечены несколько сделок по покупке небольших и средних банков крупными инвесторами, в том числе западными. Finance.ua собрал всю информацию о планируемых продажах и об интересе к приобретению того или иного банка в материале: Банки, которые планируют продать в 2022 году 💰

50 лет стажа и низкая пенсия. В «Пенсионном курьере» рассказали, почему у людей с 50-летним стажем пенсия составляет всего 2200 грн. Как отмечается, если у человека много стажа, но зарплата была невысокая, то и размер пенсии, исчисленный из его индивидуальных показателей, недотягивает даже до 2200 грн, тогда ему и дают доплату до этой суммы.

Проверки доходов украинцев. С начала 2022 года налоговая служба начнет применять косвенные методы налогового контроля. Какие доходы проверят и за что не надо будет платить налоги – читайте здесь.

От 20 000 до 120 000 грн зарплаты. Высокие зарплаты стремятся получать многие. Портал rabota.ua показал, какие вакансии актуальны в январе с зарплатой от 20 000 до 120 000 грн.

А узнать, к примеру, о том, сколько стоит жить в Турции: зарплаты, стоимость еды, проезда в транспорте, медицинских услуг и многое другое вы можете из нашего нового видео:

По материалам Finance.UA
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