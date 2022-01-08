В каких банках украинцы могут получать пенсии: обновленный список

Министерство финансов Украины обновило перечень уполномоченных банков, через которые проводится выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений.
Об этом сообщает Минфин.
Список банков на 1 января 2022 года состоит из 46 финансовых учреждений.
Бюджетники и пенсионеры могут получать выплаты в таких банках:
1. АО «Ощадбанк»
2. АО КБ «ПриватБанк»
3. АО «Укрэксимбанк»
4. АО АБ «Укргазбанк»
5. АО «АгроПросперисБанк»
6. АО «КБ «АккордБанк»
7. АО «Акцент-Банк».
8. АО «Альфа-Банк».
9. АО «Банк Альянс».
10. АО «Банк Восток».
Полный список можно посмотреть на сайте Министерства финансов
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