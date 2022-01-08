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В каких банках украинцы могут получать пенсии: обновленный список

В каких банках украинцы могут получать пенсии: обновленный список

Министерство финансов Украины обновило перечень уполномоченных банков, через которые проводится выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений.

Об этом сообщает Минфин.

Список банков на 1 января 2022 года состоит из 46 финансовых учреждений.

Бюджетники и пенсионеры могут получать выплаты в таких банках:

1. АО «Ощадбанк»

2. АО КБ «ПриватБанк»

3. АО «Укрэксимбанк»

4. АО АБ «Укргазбанк»

5. АО «АгроПросперисБанк»

6. АО «КБ «АккордБанк»

7. АО «Акцент-Банк».

8. АО «Альфа-Банк».

9. АО «Банк Альянс».

10. АО «Банк Восток».

Полный список можно посмотреть на сайте Министерства финансов

Справка Finance.ua:

  • Некоторые категории украинцев получат начисление двойного стажа к пенсии. Согласно изменениям в статью 60 Закона Украины «О пенсионном обеспечении», на зачисление двойного страхового стажа имеют право пенсионеры, которые работали в:
  • противочумных и лепрозорных лечебных учреждениях;
  • психиатрических лечебных учреждениях;
  • отделениях и учреждениях, где лечатся лица, зараженные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) или больные СПИДом;
  • инфекционных подразделениях реанимационных отделений медучреждений.

Как проверить свой страховой стаж

По материалам Finance.UA
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