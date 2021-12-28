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В Украине начали взимать «налог на Google»

В Украине начали взимать «налог на Google»

Закон «о налоге на Google» полностью вступил в силу с 1 января 2022 года. Документ вводит европейские нормы и обязывает международные интернет-компании платить 20% налога на добавленную стоимость (НДС) в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст документа (проект №4184).

Кто должен платить 20% НДС

В законе прописано, что нерезиденты будут включены в перечень лиц, которые регистрируются плательщиками НДС в Украине. Регистрация плательщика будет упрощенной и удаленной (на специально разработанном веб-портале). Таким образом, вместо украинских компаний НДС будут платить интернет-гиганты.

Согласно закону, подпадают под налогообложение следующие электронные услуги:

  • поставка изображений или текстов;
  • поставка аудиовизуальных произведений, видео по запросу, игр;
  • предоставление в пользование «облаков» для размещения данных;
  • поставки софта и обновлений к нему, а также его дистанционное обслуживание;
  • реклама в Интернете, мобильных приложениях и других электронных ресурсах.

В то же время корпорации не будут платить 20% НДС за предоставление электронных образовательных услуг.

Вместе с тем, далеко не все украинские компании, сотрудничающие с интернет-гигантами, являются плательщиками НДС. Это потенциально может привести к росту стоимости интернет-услуг. В частности, Facebook разослал владельцам бизнес-аккаунтов сообщения о 20%-ной наценке с 1 января 2022 года. Это коснется клиентов, которые не являются плательщиками НДС. Если компания предоставит идентификатор плательщика НДС, Facebook не будет добавлять НДС к покупке рекламы. Аналогичное сообщение разослал и Google.

В то же время, глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев отметил, что этот закон никак не повлияет на обычных пользователей. Ведь такие услуги, как поиск в Google или пользование соцсетями, останутся бесплатными.

«Так называемый налог на Google вводит простой механизм уплаты НДС для транснациональных корпораций, предоставляющих услуги в сфере электронной коммерции. Это и Facebook, и Netflix, и Viber. Они должны платить налог в Украине, как и в более 80 юрисдикциях по всему миру», — сказал нардеп от «Слуги народа».

По материалам РБК-Украина
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