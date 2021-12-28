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ПриватБанк снижает ставки по бизнес-кредитам

ПриватБанк снижает ставки по бизнес-кредитам

Государственный ПриватБанк в январе снизил ставки по программе кредитования для малого бизнеса и предпринимателей «КУБ».

Об этом сообщил руководитель дирекции обслуживания бизнес-клиентов ПриватБанка Евгений Заиграев.

По его словам, при условии регистрации на сайте для новых заемщиков будет действовать льготная ставка кредитования по программе финансирования предпринимателей «КУБ».

Акционная ставка составляет 1,4% в месяц от первоначальной суммы кредита за первые полгода и 1,2% в месяц за следующий срок пользования кредитом.

Документы для получения «КУБа» можно за 2 минуты передать в «Приват24 для бизнеса» как с компьютера, так и со смартфона.

Предварительное решение по кредиту принимается банком в течение 5 минут.

ПриватБанк предоставляет бизнес-кредиты в течение трех дней, а подписать документы можно прямо в смартфоне с сервисом SmartID (бесплатно).

Справка Finance.ua:

  • в 2021 году ПриватБанк по программе «КУБ» профинансировал более 25 тысяч проектов развития микро и малого бизнеса на общую сумму свыше 5 млрд грн, а объемы финансирования предпринимателей и малого бизнеса по сравнению с 2020 увеличены на 25%.
По материалам Finance.UA
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