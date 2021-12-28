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Налоговая начнет проверять доходы украинцев: кого это касается

Налоговая начнет проверять доходы украинцев: кого это касается

С начала 2022 года налоговая служба начнет применять косвенные методы налогового контроля. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших кошельках, рассказывает, кого будут касаться проверки.

Что это значит? Как пишет Адвокат Права, официальные доходы украинцев сравнят с расходами, а с незадекларированной разницы заставят уплатить налог.

Какие доходы проверят:

  • от независимой профессиональной деятельности (например, парикмахеры, которые работают дома);
  • доходы, которые получены не от официального работодателя;
  • средства, пришедшие из-за границы;
  • доходы от сдачи в наем недвижимого имущества;
  • доходы от инвестиций;
  • подарки;
  • прощенные долги и кредиты на сумму, превышающую четверть минимальной зарплаты;
  • доходы от продажи продукции животноводства, если их сумма превышает 50 минимальных зарплат (более 325000 грн);
  • средства, полученные как благотворительная или нецелевая помощь;
  • доходы, полученные от продажи недвижимого имущества.

Не надо будет платить налоги за:

  • сбережения до 400 тысяч гривен;
  • жилую недвижимость, площадь которой не превышает 120 квадратов;
  • один автомобиль.

Справка Finance.ua:

Если активы превышают вышеописанные и гражданин до сентября 2022 года не подаст нулевую декларацию, то ему придется заплатить:

  • 5% за недвижимость, валюту, авто, права интеллектуальной собственности, имущество юридических лиц;
  • 2,5% с ОВГЗ;
  • 10% от остальной части собственности.
По материалам Finance.UA
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