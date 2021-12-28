Налоговая начнет проверять доходы украинцев: кого это касается

С начала 2022 года налоговая служба начнет применять косвенные методы налогового контроля. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших кошельках, рассказывает, кого будут касаться проверки.

Что это значит? Как пишет Адвокат Права, официальные доходы украинцев сравнят с расходами, а с незадекларированной разницы заставят уплатить налог.

Какие доходы проверят:

от независимой профессиональной деятельности (например, парикмахеры, которые работают дома);

доходы, которые получены не от официального работодателя;

средства, пришедшие из-за границы;

доходы от сдачи в наем недвижимого имущества;

доходы от инвестиций;

подарки;

прощенные долги и кредиты на сумму, превышающую четверть минимальной зарплаты;

доходы от продажи продукции животноводства, если их сумма превышает 50 минимальных зарплат (более 325000 грн);

средства, полученные как благотворительная или нецелевая помощь;

доходы, полученные от продажи недвижимого имущества.

Не надо будет платить налоги за:

сбережения до 400 тысяч гривен;

жилую недвижимость, площадь которой не превышает 120 квадратов;

один автомобиль.

Справка Finance.ua:

Если активы превышают вышеописанные и гражданин до сентября 2022 года не подаст нулевую декларацию, то ему придется заплатить: