Налоговая начнет проверять доходы украинцев: кого это касается

С начала 2022 года налоговая служба начнет применять косвенные методы налогового контроля. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших кошельках, рассказывает, кого будут касаться проверки.
Что это значит? Как пишет Адвокат Права, официальные доходы украинцев сравнят с расходами, а с незадекларированной разницы заставят уплатить налог.
Какие доходы проверят:
Не надо будет платить налоги за:
Если активы превышают вышеописанные и гражданин до сентября 2022 года не подаст нулевую декларацию, то ему придется заплатить:
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