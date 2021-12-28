Тарифы на газ для украинцев изменятся с 1 мая

С 1 мая 2022 года украинцы получат новые тарифы на газ, которые будут действовать в течение целого года. Тариф на газ от «Нафтогаза» и других компаний-поставщиков изменится, об этом сообщила пресс-служба НАК «Нафтогаз Украина».

По словам главы «Нафтогаза» Юрия Витренко, цены на газ в Украине не могут существовать отдельно от европейских, поскольку наша страна интегрирована в европейский рынок газа. Какими будут тарифы в этом году — глава «Нафтогаза» не рискует утверждать со стопроцентной уверенностью.

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«Это открытый вопрос. Все зависит от того, что будет на рынке. Сейчас есть предположение, что, начиная с апреля, цена будет падать. Если смотреть на форвардные цены на следующее лето, то они гораздо ниже, чем этой зимой», — рассказал Юрий Витренко.

Уже ближе к концу апреля станут очевидными те или иные тенденции на газовом рынке. Сейчас эксперты считают, что с начала мая стоимость газа упадет, по крайней мере, в несколько раз.

Справка Finance.ua:

ранее Витренко заявил, что НАК продает все по одной цене, на равных условиях, а дальше перепродают все по разным ценам;

с 1 января 2022 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг ( НКРЭКУ ), утвердила новые тарифы на распределение газа;