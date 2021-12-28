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От 20 000 до 120 000 грн: 10 актуальных вакансий января

От 20 000 до 120 000 грн: 10 актуальных вакансий января

Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, узнал от rabota.ua, какие вакансии актуальны в январе с зарплатой от 20 000 до 120 000 грн.

Так что если вы – человек амбициозный и целеустремленный, ищете работу, где сможете проявить себя и свои способности – не медлите.

3D-визуализатор (3D Artist) в Integra Games (Киев)
IT-компании, которая занимается разработкой и издательством мобильных игр, нужен профессиональный и опытный 3D-визуализатор. Требования к будущим сотрудникам: профессиональное владение 3ds MAX + V-Ray (обязательно); опыт архитектурного и предметного моделирования; умение быстро и эффективно работать с библиотеками 3D-объектов (Evermotion, 3ddd т. д); умение создавать локации по качеству и стилю; наличие портфолио. Зарплата от 1 500 до 1 800$.

Региональный менеджер в DNIPRO-M (Житомир)
Международный бренд инструментов для строительства и ремонта ищет в команду регионального менеджера. Ожидания от кандидатов: успешный опыт работы руководителем группы магазинов; нацеленность на результат; системность в организации контроля и управлении процессами; амбициозность и активность; лидерская и реформаторская позиция. Что может предложить работодатель: зарплату – 20 000-50 000 грн.

Автомаляр в Bulldog-service (Киев)
Компания, которая занимается уходом за авто (детейлингом), ремонтом, доставкой авто из США, ищет работника. Основные требования: опыт работы от 2-х лет; качественное проведение работ по изготовлению и покраске деталей; знание технологии подготовки и окраски автомобилей. Зарплата от 45 000 до 60 000 грн.

Главный инженер проектов в «СТАТУС ГРУПП» (Киев)
Девелоперская компания ищет главного инженера проектов в свою команду. Пожелания к кандидатам: высшее профильное образование; наличие сертификата СС3; опыт работы от 5-ти лет на высокоэтажном домостроении; свободное владение украинским и русским языками; стрессоустойчивость; высокая работоспособность, нацеленность на результат. Зарплата – 50 000 грн, ежегодный оплачиваемый отпуск; приятный коллектив.

HRD (HR BP, HR Generalist) в WEZOM (Херсон)
IT-компании нужен сильный игрок. Для работодателя важен: опыт на аналогичной должности от 2-х лет; опыт построения HR в сфере IT, интернет-маркетинга; достижения в направлениях рекрутинга, адаптации, мотивации. Зарплата: 35 000-60 000 грн.

Директор отеля в «Косино» (с. Косонь, Береговский р-н, Закарпатская обл.)

Гостинично-ресторанный комплекс объявляет конкурс на вакансию и предлагает зарплату в размере 50 000 грн. Пожелания к кандидатам: высшее профессиональное образование; опыт работы в отелях 4* и 5* на должности управляющего не менее 2-х лет; мобильность (возможность к длительному переезду); навыки управления персоналом от 50 человек; профессионализм, ответственность.

Product manager в Englishdom (Киев)
Онлайн-школа английского языка ищет специалиста для эффективной работы над продуктами компании. Ожидания от кандидатов: опыт работы на аналогичной должности 3 и более лет; наличие экспертизы в аналитике и UX; опыт постановки задач и проведения исследования рынка и CustDev; понимание основ маркетинга и проектного менеджмента (будет плюсом). Зарплата – 54 000 грн; удаленная автономная работа.

Агроном-аналитик в «Западный Буг» (с. Павлов, Червоноградский р-н, Львовская обл.)

Аграрная компания приглашает в свою команду. Пожелания к кандидатам: высшее образование в области агрономии, биологии; опыт работы не менее 5-ти лет; знание статистических методов анализа больших массивов данных; свободное владение английским языком (обязательно). Работодатель готов предложить: заработную плату – 80 400 грн..

Стоматолог-эндодонтист в ClanDental, «Мастер Дент» (Днепр)
Стоматологической клинике нужен специалист. Будущий работник получит зарплату – 40 000-120 000 грн, выплата два раза в месяц; удобный график, 9:00 до 14:00, с 14:00 до 19:00, воскресенье – выходной, суббота через 1 – рабочая; личного ассистента; оборудованный кабинет всем необходимым; официальное трудоустройство; тренинги и семинары; премии; корпоративные выездные мероприятия. Зарплата – 70 000-80 000 грн (по результатам собеседования).

Менеджер по продажам в сфере животноводства (КРС) в Iskofita (Винница)
Торгово-производственная компания, которая работает в сфере животноводства, ищет в свою команду амбициозных специалистов. Вакансию могут предложить менеджеру, который: больше года проработал в сфере животноводства; умеет, любит и хочет продавать; имеет свою базу целевых клиентов; всегда на позитиве; с личным автомобилем (оплачивается амортизация). Зарплата – 60 000 грн.

По материалам Finance.UA
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